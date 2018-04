Buffon | ' Solo la Juve poteva fare tutto questo Ora tifo Roma | devono vincerla'

Buffon a caccia di sogni al Bernabeu : 'Solo se tenti l'impossibile trovi la strada' : Torino - Se è un addio non sarà triste. Gigi Buffon davanti a quella che può diventare la sua ultima partita in Champions sfodera un sorriso soddisfatto: 'C'è la possibilità che sia un saluto, ma l'...

Shade a CM : 'Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Juve - Shade a CM : 'Allegri sbaglia con Marchisio - Buffon smette solo con la Champions. Su Bene ma non Bonucci...' : Shade, è come Peter Pan nel mondo della musica: un bimbo che lotta per i bimbi e con i bimbi, con le armi a propria disposizione: calcio e musica, le due grandi passioni. Da qui siamo partiti nell'...

Juventus - Allegri : "Real? Testa solo al Milan. Buffon - Chiellini e Lichtsteiner titolari" : Un passo alla volta. Guai a proiettare la mente già alla sfida di martedì contro il Real Madrid. Sabato sera c'è il Milan, un Milan con numeri da Juve , almeno nel 2018, : "Ci penseremo da domenica e ...

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Pagelle/ Italia-Argentina (0-2) : i voti della partita - si salva solo Buffon (amichevole internazionale) : Pagelle Italia Argentina (0-2): i voti della partita, amichevole internazionale di lusso. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Manchester: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:43:00 GMT)

Nazionale - Buffon : “sono tornato solo per aggregare” : “Sono qui perche’ sono una persona coerente con tutto quello che ho sempre detto, e per senso di responsabilita’”: cosi’ Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, motiva il suo ‘ritorno’ in Nazionale dopo l’annuncio dell’addio seguito alla mancata qualificazione al Mondiale 2018. “Queste due cose – ha detto il capitano azzurro alle tv, appena arrivato a Firenze nella notte ...

Marchisio : 'Buffon per me non si ritira. In Italia solo alla Juve - oppure smetto' : Certi spettacoli li tengo per me'. EMPOLI - 'Fu una scuola di vita importantissima. L'Empoli e il suo direttore sportivo Pino Vitale mi avevano voluto a tutti i costi. Una volta arrivato in provincia,...

NAZIONALE - Buffon/ Italia - Di Biagio : "Non solo Gigi : bisogna avere il coraggio di puntare sui ragazzi" : NAZIONALE, BUFFON: Gigi Di Biagio: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 15:11:00 GMT)

Serie A - Juventus. Szczesny : 'Spero Buffon continui solo un altro anno. Voglio 10 scudetti di fila' : Idee chiare, chiarissime e un messaggio preciso alla Serie A , e non solo, . "Ogni giorno ci capita di pensare che abbiamo una responsabilità diversa. Noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo vincere ...