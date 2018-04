Buffon e quell’immondizia al posto del cuore

wired

(Di giovedì 12 aprile 2018) Sarà pur vero che Gigisi è più volte scagliato contro le “polemiche arbitrali” – nel 2012 al programma Dribbling disse, con la spocchia di chi ha vinto tantissimo, che parlare di arbitri è tipico “di chi non vince mai” – ma certo quello che è successo mercoledì sera al Santiago Bernabeu di Madrid avrebbe messo alla prova anche un eremita trincerato in un ashram indiano. Peccato ne esca macchiata una carriera specchiata, senza mai un rosso per proteste in oltre vent’anni di professionismo. Ne ha infatti collezionate solo cinque, compresa quella col Real. Nel 2006 contro l’Albino Leffe, nel 2010 contro la Roma, nel 2011 contro il Lecce e poi nel 2014 contro la Lazio: in tutti i casi si è trattato di chiara occasione da rete tranne un fallo di mano. ##RealJuve A noi piace ricordarlo così: con tanta sensibilità! pic.twitter.com/k7XBAyGqDa — Stilgar (@HarkonennB) 11 ...