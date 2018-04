Breve fase stabile con rialzo termico | domenica peggioramento

Meteo : in Lombardia Breve fase instabilità - domani torna il sole : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - Il transito di una saccatura fredda nord atlantica determina in Lombardia una breve fase instabile con deboli precipitazioni nevose fino a quote basse sui settori orientali, rinforzo del vento e generale calo termico. Secondo il servizio Meteo rologico diffuso da Arpa Lo

Pokemon per Switch : secondo alcune indiscrezioni il gioco concluderà la fase di localizzazione a Breve : Il tanto atteso nuovo capitolo di Pokemon per Nintendo Switch potrebbe arrivare sugli scaffali prima di quanto inizialmente previsto: come riporta Mynintendonews, secondo alcune indiscrezioni non meglio confermate, il gioco sta per essere localizzato.secondo le indiscrezioni, le prime traduzioni europee per il prossimo capitolo della saga principale dei Pokemon dovrebbero essere completate tra aprile e giungno 2018. In seguito verranno ...