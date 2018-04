Bp | alleanza strategica con Petrobras

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Londra, 12 apr. (AdnKronos) –tra il gruppo petrolifero Bp e il gruppo brasiliano. Il protocollo d’accordo che è stato firmato oggi prevede l’esplorazione congiunta di ambiti di interesse comune dall’esplorazione alla distribuzione. Questi accordi commerciali, si legge in una nota, infatti, potranno andare dall’E&P fino ai settori della raffinazione e della distribuzione ma anche per quando riguarda le energie verdi.“La nostra partnership – sottolinea il presidente di, Pedro Parente- è basata su valori comuni e su principi commerciali che guidano i nostri due gruppi”.Per il numero uno di Bp, Bob Dudley “lavorare insieme in questapotrà creare valore per Bp e”. L'articolo Bp:consembra essere il primo su Meteo Web.