oasport

: Boxe, Tyson Fury torna a combattere! Appuntamento per il 9 giugno, il Campione è pronto dopo due anni - MariusKalander : Boxe, Tyson Fury torna a combattere! Appuntamento per il 9 giugno, il Campione è pronto dopo due anni - OA_Sport : #boxe Tyson Fury torna a combattere! Appuntamento il 9 giugno, il Campione è pronto dopo due anni e vuole gigantegg… - RepubblicaSport : Boxe, il ritorno di Tyson Fury: combatterà a giugno -

(Di giovedì 12 aprile 2018)tornerà aOra è ufficiale: il britannico salirà sul ring il prossimo 9a Manchester contro un avversario ancora da definire. A comunicarlo è la BBC che abbraccia con piacere il rientro del 29enne, fuori dai giochi da due anni e mezzo: è infatti dal leggendario successo su Wladimir Klitschko del 28 novembre 2015, nel match che metteva in palio le cinture mondiali WBA,WBO, IBF, IBO dei pesi massimi, che il colosso di Manchester non incrocia i guantoni con un avversario. Nelle ultime due stagioni, infatti, aveva dovuto affrontare un percorso di disintossicazione che si è concluso soltanto qualche mese fa (nel 2016 risultò positivo alla cocaina)., con un record immacolato di 25 vittorie in altrettanti incontri, si è affidato al promoter Frank Warren perre nel giro. Si preannuncia un primo incontro abbastanza morbido ma da qui inizia la sua lunga ...