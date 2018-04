Borsa | Milano chiude in rialzo con Stm

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 27% - Stm a +4 - 93% (12 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono molti dati macroeconomici. Particolare attenzione alla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:39:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +2 - 1% - Telecom Italia a -1 - 4% - 12 aprile 2018 - : BORSA Italia NA news . Per Piazza Affari OGGI non ci sono molti dati macroeconomici. Particolare attenzione alla disoccupazione Usa.

Borsa : Milano in positivo - +0 - 3% - : ANSA, - Milano , 12 APR - Dopo una apertura a cavallo della parità l'indice Ftse Mib della Borsa di Milano si porta in lieve positivo , +0,3%, . Guidano i rialzi Saipem , +1,8%, e Stm , +1,6%, . Fuori ...

Borsa - Milano chiude in calo : l'indice Fste Mib perde lo 0 - 69% : Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,69% a 23.012,86 punti. Tra i titoli, rally per Saipem che sale del 2,08%. Bene anche Tenaris , +1,73%, ed Eni , +0,72%, , ...