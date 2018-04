Bisogna punire i genitori per le «colpe» dei figli?

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018)puniti insieme aiper quanto fatto dai. 11 minorenni sono stati condannati a risarcire una coetanea perché avevano fatto circolare una foto nuda della ragazza, allora 14enne, sui loro smartphone. L’episodio è del 2013, la sentenza è arrivata dal tribunale di Sulmona quasi 5 anni dopo. All’epoca la ragazza aveva denunciato di essere apparsa nuda su Facebook per alcune ore e poi che l’immagine era finita sui telefonini di amici e conoscenti. Da qui l’indagine per diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine penale non ha avuto seguito, il processo civile invece ha stabilito un danno da pagare di oltre 100 mila euro. A pagare il risarcimento devono essere idegli allora minorenni perché «è in capo al genitore l’onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sulo». Puniti anche i...