Billions | al via la stagione 3 con Damian Lewis e Paul Giamatti

(Di giovedì 12 aprile 2018) La guerra tra il finanziarie miliardario Bobby Axelrod interpretato dae lo spregiudicato procuratore di New York Chuck Rhoades, ossiaingiunge al terzo terribile capitolo. Dal 13 aprile tutti i venerdì alle 21,15 su Sky Atlantic va in onda lo scontro tra la rockstar della finanza e il non integerrimo rappresentante della legge in un susseguirsi di colpi di scena perché il denaro non conosce pace. Al centro disempre l’alta finanza, la politica e la famiglia ma soprattutto il potere e le sue dinamiche anche quelle più oscure.3, anticipazioni La serie creata da Brian Koppelman (Ocean’s Thirteen) e David Levien nelle terzaci presenta Chuck Rhoades e Bobby Axelrod in un mondo che si è spostato dal suo asse. Paranoici, nervosi, entrambi i nemici giurati sono ancora determinati a distruggersi l’un ...