Bill Gates e Angelina Jolie sono ' i più ammirati al mondo'

Bill Gates in The Big Bang Theory 11×18 mette in crisi Penny e Leonard (promo 11×19) : La presenza di Bill Gates in The Big Bang Theory 11x18 causa problemi a Penny e Leonard, ma non c'entra un triangolo amoroso - anche se lo scienziato prova un po' di invidia per non riuscire a incontrare il suo idolo. L'episodio fornisce un ottimo escamotage per animare il loro rapporto di coppia. Quando i ragazzi apprendono che il fondatore di Mycrosoft visiterà l'azienda farmaceutica di Penny, Leonard, Raj e Howard orchestrano un piano per ...

Il segreto del font dedicato all’hacker Bill Gates : Cosa faceva Bill Gates prima di essere Bill Gates – inventore, milionario, filantropo? La risposta è fin troppo ovvia: l’hacker. Il giovane Bill fu beccato quando cercò di violare una corporation. Aveva 15 anni e per uno fu costretto a stare lontano dai computer. Sappiamo tutti come sia finita questa storia. Il designer Pan Poulsen ha deciso di omaggiare questa vicenda e le imprese piratesche del giovane Gates con un font chiamato “Bill”, un ...

Bill Gates e figlia leggono John Green : ANSA, - NEW YORK, 28 MAR - Papa' e figlia leggono assieme un romanzo. Capita in molte famiglie, ma quando a condividere l'ultima, attesissima fatica di John Green sono Bill Gates e la sua terzogenita ...

È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Secondo posto per Bill Gates - 76esimo Donald Trump : È Jeff Bezos l’uomo più ricco del mondo. Il patron di Amazon strappa la prima posizione a Bill Gates con i suoi 112 miliardi di dollari. Il fondatore di Microsoft deve “accontentarsi” di 90 miliardi. È la classifica di Forbes che mette insieme i più ricchi del pianeta (insieme valgono 9.100 miliardi di dollari). Al 76esimo posto si trova il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con 3,1 miliardi di dollari. Il più ricco ...

Bill Gates critico su criptovalute - anonimato è super rischioso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Bill Gates - Bitcoin 'super rischioso' : Il patron di Microsoft aveva già sostenuto che il Bitcoin non sarà il sistema dominante perché 'quando si parla di economia personale, è rassicurante sapere che se invii denaro alla persona sbagliata,...

The Big Bang Theory - arriva Bill Gates : Non mancava solo lui ma quasi: dopo undici anni, altrettante stagioni e quasi 250 episodi, anche il proprietario e fondatore del colosso dell’informatica americana Microsoft, Bill Gates (uno degli uomini più ricchi del pianeta), apparirà in una puntata di The Big Bang Theory. LEGGI: Le star di Big Bang Theory sono più pagate di quelle di Game of Thrones TVLine riporta che il magnate USA dovrebbe apparire nella sit-com in occasione di un ...

The Big Bang Theory - Bill Gates ospite in un episodio a marzo : Bill Gates è solo l'ultimo di una lunga lista di celebrità del mondo della scienza e dello spettacolo ad essere apparse nelle undici stagioni della fortunata serie. Prima di lui abbiamo visto ...

Bill Gates appare in The Big Bang Theory : In Italia, la nuova stagione di The Big Bang Theory è in programmazione sul servizio di video in streaming Infinity ogni mercoledì con un nuovo episodio. La sitcom è tornata anche nell'offerta del ...

Bill Gates in The Big Bang Theory 11 - il fondatore di Microsoft visita Penny per un’occasione speciale : Colpo grosso con Bill Gates in The Big Bang Theory 11. La comedy di casa CBS ha da sempre ospitato personaggi illustri del mondo dello spettacolo e non, basti pensare alle innumerevoli apparizioni del fisico teorico Stephen Hawking, a cui Sheldon spesso si rivolge, o alla colonna di Star Trek, Leonard Nimoy, fino all'indimenticabile Carrie Fisher, la Principessa Leia di Star Wars. Con Bill Gates in The Big Bang Theory 11, la sitcom creata da ...

Bill Gates in controtendenza : «Voglio pagare molte più tasse» : NEW YORK - Bill Gates vuole pagare più tasse. Per la precisione, «molte, molte di più». Il fondatore di Microsoft vanta un patrimonio personale stimato attorno ai 92...

Bill Gates in controtendenza : 'Voglio pagare molte più tasse' : Il mondo intero, infatti, guarda o comunque dovrebbe guardare con crescente curiosità a un uomo capace di parlare con tanta onestà delle diseguaglianze economico-sociali che attanagliano le moderne ...

Bill Gates contro Donald Trump : "Noi super ricchi dovremmo pagare molte più tasse" : "Io e i ricchi come me dovremmo pagare significativamente più tasse". Lo afferma il fondatore di Microsoft Bill Gates, il secondo più ricco del mondo dopo Jeff Bezos, che in un'intervista con la Cnn critica la riforma fiscale di Donald Trump sottolineando che a beneficiare maggiormente dei tagli alle tasse saranno i super ricchi e non la classe media."Io ho pagato più di tutti, oltre 10 miliardi di dollari, ma il governo ...