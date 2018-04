Biglietti falsi per Roma-Barcellona | un arresto

Vasco Rossi - Biglietti falsi venduti online/ Truffa ai fan del cantante : sequestrati otto siti : Truffa ai danni di Vasco Rossi e dei suoi fan: venduti online biglietti falsi dei concerti del tour 2018 del cantante. sequestrati otto siti e due indagati(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Biglietti per i concerti di Vasco - sequestrati otto siti falsi : indagati due truffatori : La polizia postale dell’Emilia-Romagna, coordinata dal pm Luca Venturi, ha oscurato e sequestrato otto siti internet spacciatisi per rivenditori ufficiali dei Biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi...

Palermo - Fiamme gialle scoprono la maxi truffa dei falsi Biglietti per stadio. Le intercettazioni : “Io qui tutto comando” : La Guardia di Finanza ha posto agli arresti domiciliari nove persone e notificato un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla vendita di biglietti falsi allo stadio ‘Renzo Barbera’. Le indagini delle Fiamme gialle hanno permesso di smantellare due presunte associazioni per delinquere accusate di essere dedite alla truffa e all’accesso abusivo a sistemi ...

Biglietti falsi per le partite del Palermo : nove arresti : nove arresti a Palermo: si tratta di un'organizzazione che emetteva e vendeva Biglietti falsi per le partite del Palermo Calcio. Hanno messo in circolazione ben 4000 Biglietti falsi, che in pratica ...

