Biathlon | si dimette Anders Besseberg Il Presidente IBU accusato di aver coperto russi

oasport

: Caos #doping: si dimette #AndersBesseberg presidente di @biathlonworld - Gazzetta_it : Caos #doping: si dimette #AndersBesseberg presidente di @biathlonworld -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Ieri la polizia austriaca aveva perquisito la sede della Federazione Internazionale dia Salisburgo e oggi ilha deciso dirsi. Il norvegese era statoda Grigory Rodchenkov, il testimone russo che è alla base delle indagini sul doping di Stato nel suo Paese natale. Le accuse nei confronti disono molto pesanti e anche la WADA ha avviato delle indagini sull’ex leader della IBU, sospettato diaccettato denaro per proteggere i biathletidopati. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter