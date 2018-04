Berlusconi ruba scena ad alleati e punge : distinguete veri democratici - : "Sappiate distinguere chi è un democratico e chi non conosce l'abc della democrazia", ha detto l'ex premier al Colle, dove è salito con Salvini e Meloni per le nuove consultazioni . E mentre il leader ...

Luigi Di Maio - la frase rubata su Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini? Diamogli il tempo di commettere il parricidio' : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, continua il gioco di posizionamento. Fari puntati, in primis, su Luigi Di Maio e Matteo Salvini , leader del M5s e della Lega, i due partiti ...

Matteo Salvini - il sondaggio da godere : quanti voti ha rubato a Silvio Berlusconi in un mese : Ai sondaggi i leader politici guardano sempre, anche e soprattutto dopo le elezioni quando in teoria le strategie parlamentari potrebbero avere la precedenza sul gradimento popolare. Ma soprattutto ...

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...

Gianni Letta - la frase rubata : 'Volevano spartirsi i voti di Berlusconi e poi archiviarlo' : Aveva mollato il tavolo per la definizione delle liste di Forza Italia a metà tra lo sdegnato e il rassegnato dicendo 'chiamatemi se e quando avrete bisogno di me per fare un governo...'. Poi Gianni ...