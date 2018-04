Benatia | Il rigore è uno stupro CR7 e il Real in coro | Juve | perché

Real-Juve - Buffon : “Arbitro ha immondizia al posto del cuore”. Fuori controllo Benatia : “Il rigore è stato uno stupro” : “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“. Buffon è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non ...

Benatia sbotta : 'Incredibile - vittime di un rigore assurdo : Buffon era inc...' : Medhi Benatia parla così ai microfoni di Premium Sport il 3-1 contro il Real Madrid: 'L'anno scorso è successo al Bayern. Il Real è una grande squadra, ma io ho girato attorno a Lucas Vázquez per non toccarlo, lui cerca di cadere ed era l'unica cosa ...

Real-Juve - Vazquez : "Rigore netto - Benatia mi prende in pieno" : La Juve si sente derubata dopo l'epilogo della partita col Real al Bernabeu, col rigore assegnato ai blancos e trasformato da CR7. Benatia parla di fallo inesistente, ma l'altro protagonista del ...

Real-Juve - Benatia : "Rigore? Non è mai fallo - Vazquez poteva solo cadere" : Nessuno può analizzare meglio di Mehdi Benatia l'episodio chiave di Real Madrid-Juve, il presunto fallo del difensore della Juve su Lucas Vazquez. "L'anno scorso è toccato al Bayern, quest'anno a noi, ...

Rigore Real Madrid-Juventus - Buffon perde la testa : l’arbitro sbaglia… a non espellere Benatia [FOTO e VIDEO] : Rigore Juventus-Real Madrid – Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la Juventus, eliminata dal Real Madrid. La Juventus passa subito in vantaggio, il marcatore è Mandzukic, il croato si ripete poco prima della fine del primo tempo. Il Real Madrid non è in partita, pasticcio in difesa, Matuidi ne approfitta e firma il clamoroso 0-3. Buffon salva il risultato con una grande parata. Beffa nel finale, ...

Moviola : Lazio-Juventus : Benatia su Leiva da rigore. Napoli-Roma : ok pari di Under : In una sfida tesa e piuttosto fisica, il grosso delle polemiche di Lazio-Juve si concentra su due episodi da rigore: a inizio partita Dybala si incunea e viene tamponato da dietro da Lucas Leiva. La ...