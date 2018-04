huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Beatrice Borromeo: 'Anch'io operata da Giorgio Maria Calori. Non era necessario e ha commesso errori. Il ginocchio ogni… - L_Antifascista : RT @HuffPostItalia: Beatrice Borromeo: 'Anch'io operata da Giorgio Maria Calori. Non era necessario e ha commesso errori. Il ginocchio ogni… - HuffPostItalia : Beatrice Borromeo: 'Anch'io operata da Giorgio Maria Calori. Non era necessario e ha commesso errori. Il ginocchio… - Marco_Zum : RT @Libero_official: Rovinata per un intervento inutile e ora... -

(Di giovedì 12 aprile 2018) "Mi ha operato al ginocchio, e ancora ogni tanto mi cede ancora. Secondo altri ortopedici non era necesssario farlo e ha commesso degli errori".è statada, il primario del Pini agli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione. La giornalista riporta la sua esperienza, avvenuta nel febbraio 2016, sul Fatto quotidiano: un racconto che è pronta a ripetere in procura. Si legge sul Fatto Quotidiano:"Dopo una caduta, avevo il ginocchio dolorante. Un dolore sopportabile, ma dopo tre o quattro giorni sono andata a farmi visitare all'Ortopedico Gaetano Pini. Mi è capitato il dottoril quale mi ha detto che avevo il menisco lesionato in due punti e che bisognava operare con assoluta urgenza il giorno stesso. Mi ha spiegato che non c'era posto al Pini, ma che sarebbe riuscito a trovarmi una stanza, a pagamento, ...