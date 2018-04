Battaglia legale | vince Vitali | commessa da 80 milioni di euro per la quinta corsia della

Kiko : vince anche in Corte d'appello Battaglia legale contro Wycon : Milano, 10 apr. , AdnKronos, La Corte d'appello di Milano ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell'ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della ...

Kiko : vince anche in Corte d’appello Battaglia legale contro Wycon : Milano, 10 apr. (AdnKronos) – La Corte d’appello di Milano ha confermato quanto disposto dalla precedente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre 2015 in relazione al riconoscimento della protezione del design dei negozi Kiko in base al diritto d’autore contro Wycon. E’ stata infatti convalidata l’inibitoria, con l’ordine di modificare i negozi Wycon Cosmetics presenti sul territorio nazionale ...

Battaglia legale su dipinto sottratto : ANSA, - BARI, 3 APR - Dopo numerosi passaggi e acquirenti, hanno acquistato un dipinto del pittore romano Giuseppe Capogrossi senza sapere che, più di cinquant'anni fa, era stato sottratto ...

Google e Oracle : altro passo della Battaglia legale per l'uso del software Java su Android : È una causa giudiziaria che dura da 8 anni. Una prima sentenza era favorevole a un "fair use" del software di Oracle su Android come previsto dalla legge federale Usa sul copyright. In appello il tribunale ha riportato la contesa al punto di partenza. La richiesta è di 9 miliardi di dollari di danni

Donald Trump Jr e Vanessa Haydon divorziano/ Beni e affidamento figli : "Nessuna Battaglia legale" : Donald Trump Jr, primogenito del presidente degli Stati Uniti, divorzia dalla moglie Vanessa Haydon dopo tredici anni di matrimonio e ben cinque figli.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:03:00 GMT)

Wanda Nara e Icardi - pronta la Battaglia legale contro gli 'inventori' dello scandalo sessuale : battaglia a colpi di carte da bollo: Mauro Icardi e Wanda Nara non ci stanno e depositano denunce-querele a tutela della loro reputazione. È la stessa Wanda a darne notizia con un tweet sul proprio ...

EVA HENGER - MACCHINA VERITÀ A DOMENICA LIVE/ "Non ho paura - so coe difendermi" : parte la Battaglia legale? : Eva HENGER vs Francesco Monte: l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 si sottopone al test della MACCHINA della VERITÀ sul canna-gate ma il pubblico chiede d'invalidarla.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Comune Polistena vince la Battaglia legale con Enel : Auguriamo che la nostra lotta politica e istituzionale contro le privatizzazioni dei servizi pubblici essenziali possa continuare con nuovi successi che, se ottenuti, faranno vincere i cittadini ...

Vigile del fuoco tatuato vince la Battaglia legale : per il Tar è idoneo a quel lavoro : Ci sono voluti 13 anni, ma alla fine ce l'ha fatta. I giudici del Tar del Lazio gli hanno dato ragione: può fare il Vigile del fuoco anche se è tatuato. Il ministero dell'Interno gli aveva detto no a ...

Il Nord Europa perde la Battaglia - resta l'ora legale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...