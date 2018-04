Bari | in auto con 16 kg di eroina | arrestato 34enne

29 marzo - ANGELO ROMA autore di I contraccolpi alla librereia Laterza di Bari : Questo il magico contesto di straziante bellezza e d'indigenza che accompagna il protagonista nella sua crescita, nella scoperta del mondo, nella sua corsa senza fretta che lo porterà a diventare ...

Bari - entrano nel garage privato e sfondano i vetri di un'auto : la baby gang del Libertà colpisce ancora : Alcuni lo negano, altri girano la testa per non guardare, pochi, ma per fortuna che si sono, denunciano ciò che accade al Libertà. Le baby gang che si aggirano nel dintorni di piazza Redentore ...

Maltempo Bari : grosso ramo cade su un’auto in sosta - danni : Il forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la Puglia ha provocato la caduta di un grosso ramo di un eucalipto in viale Salandra, a Bari, nei pressi del Policlinico. Il ramo si è spezzato ed è finito su un’auto in sosta, provocando danni alla vettura. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali. L'articolo Maltempo Bari: grosso ...

Bari - schianto su strada San Girolamo : 4 mezzi coinvolti. Travolte due auto parcheggiate : Due auto si sono scontrate all'incrocio fra strada San Girolamo e via Zandonai, al quartiere Sa Girolamo di Bari. La causa sarebbe una mancata precedenza. Lo schianto è stato talmente violento da ...

Bari - sassaiola contro autobus diretto a Carbonara : paura in corso Alcide de Gasperi : Sabato sera di follia quello appena trascorso a Bari. Per l'ennesima volta un gruppo di ragazzini ha preso di mira un'autobus del trasporto pubblico locale. Intorno alle 23, il bus Amtab numero 4, ...

Bari - lascia in auto la figlia di un anno per andare all'ipermercato : mamma denunciata : L'episodio nel parcheggio di BariBlu a Triggiano. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati gli altri clienti che hanno assalito la donna quando è ritornata....

Avellino-Bari - autorizzata la trasferta ai tifosi ospiti : I tifosi del Bari potranno seguire la propria squadra in trasferta ad Avellino, è questa la decisione degli organi istituzionalmente preposti che hanno dato il via libera esclusivamente ai possessori ...

Bari - automobilista travolse e uccise pedone : assolto. "Era un evento imprevedibile" : L'accusa aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo per l'investimento in cui era morto il pensionato di 69 anni Tommaso Lorusso, che stava attraversando...

Maltempo - Autostrade : tratto Bari-Taranto mai chiuso - filtraggio per i mezzi pesanti : Da quanto si apprende dalla società Autostrade per l’Italia il tratto della A14 tra Bari e Taranto “non è mai stato chiuso al traffico”, a causa della neve. Viene solo effettuato un filtraggio dei mezzi pesanti teso a verificare la dotazione a bordo di catene, in modo da affrontare l’eventuale presenza di neve e strade ghiacciate. L'articolo Maltempo, Autostrade: tratto Bari-Taranto mai chiuso, filtraggio per i mezzi ...

Maltempo : chiuso un tratto dell’autostrada Bari-Taranto : A causa della consistente nevicata di stamattina ”pur non registrando particolari criticità”, la Prefettura di Bari ha disposto la chiusura dell’autostrada Bari-Taranto e disposto il filtraggio di mezzi pesanti sulla strada statale 96 in direzione Altamura. Permane il divieto di circolazione per i mezzi pesanti con le deroghe decise ieri. Lo ha deciso il Comitato Operativo Viabilità convocato stamane dopo il peggioramento delle ...

Bari - tir travolge un'auto della polizia stradale : due agenti feriti : Una volante della polizia stradale di Bari è stata travolta e distrutta da un tir sull'A14 adriatica all'altezza di Molfetta, in provincia del capoluogo barese, ieri intorno alle 4 del pomeriggio nei pressi dell'area di servizio Dolmen a Bisceglie.I due agenti all'interno della vettura hanno riportato entrambi ferite, per fortuna non gravi, e all'ospedale sono stati loro diagnosticati sette giorni di prognosi. Si può ...