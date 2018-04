Bando per attori | worshop con il regista Oskaras Koršunovas

Un Bando per la promozione degli aeroporti di Trapani e Comiso : I servizi destinati alla promozione degli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso saranno oggetto di un apposito bando. La relativa gara di appalto , i cui termini di conosceranno nei prossimi giorni, ma ...

Neonata abBandonata dalla madre in uno scarico tra le formiche : viva per miracolo : abbandonata nel condotto di scarico di una grondaia appena nata dalla mamma si salva per miracolo. Una Neonata è stata avvistata dalla 63enne Charmaine Keevy, che durante una passeggiata...

Verona : casa abBandonata trasformata in dormitorio per stranieri : Verona, 9 apr. , AdnKronos, Una casa abbandonata era diventata un dormitorio, con la presenza di diversi giacigli improvvisati, materassi, coperte, brandine rotte e la totale assenza di igiene. Lo ...

Verona : casa abBandonata trasformata in dormitorio per stranieri : Verona, 9 apr. (AdnKronos) – Una casa abbandonata era diventata un dormitorio, con la presenza di diversi giacigli improvvisati, materassi, coperte, brandine rotte e la totale assenza di igiene. Lo sgombero è stato effettuato questa mattina dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti prima dell’alba in via Valpantena, in un edificio di fronte alla chiesa Altarol. Al suo interno, trovati due cittadini romeni e un ghanese, tutti ...

Università - l’Italia sul podio per gli abBandoni : Il nostro Paese si trova sul podio, ma si tratta di una posizione che lascia dell’amaro in bocca. l’Italia detiene infatti il secondo posto per numero di abbandoni degli studi universitari. Uno studio condotto e pubblicato dalla banca dati Eurostat di Bruxelles parla di circa mezzo milione di giovani che, per svariati motivi, hanno abbandonato […] L'articolo Università, l’Italia sul podio per gli abbandoni proviene da Scuolainforma.

Loiri Porto San Paolo - pubblicato il Bando per la realizzazione di eventi estivi : ... di spettacolo, turistiche e manifestazioni sportive per la realizzazione di progetti, eventi, attività, manifestazioni e spettacoli da inserire nel programma "Loiri Porto San Paolo anno 2018". Il ...

Diritti tv - ecco il Bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

