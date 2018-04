Banca Mondiale alza stime Pil Cina e area Pacifico

Migranti climatici - per la Banca Mondiale a rischio 143 milioni di persone : (Immagine: pixabay/CC) Entro il 2050 la Banca mondiale stima che altre 143 milioni di persone saranno costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici . Il rapporto pubblicato il 19 marzo è un monito ai leader del mondo, chiamati a rispettare gli impegni presi durante i meeting mondiali sul clima. Il rapporto mette sotto i riflettori solo le regioni sub-sahariane, l’Asia del sud e l’America Latina. Includendo altre zone in cui il clima è ...

Clima - Banca Mondiale : “143 milioni di profughi ambientali entro il 2050” : Il numero delle persone in fuga da fame, siccità e alluvioni crescerà enormemente nei prossimi trent’anni se i Governi non interverranno “con un’azione globale e un piano di sviluppo a lungo termine” per la riduzione dei gas serra nell’atmosfera. E’ l’allarme lanciato dall’ultimo rapporto della Banca Mondiale , secondo cui entro il 2050, ottantasei milioni di “ profughi ambientali ” si ...

I codici della Libreria Vaticana in digitale archiviati nella Biblioteca dell'Apocalisse : Banca dati mondiale in Norvegia : 'Posizionato lontano dalle instabilità del resto del mondo, riteniamo che l'Arctic World Archive sia il luogo più sicuro del pianeta dove conservare informazioni e dati insostituibili. Siamo onorati ...

I conti Bancari della federazione mondiale di scacchi sono stati chiusi : Per una storia di sanzioni imposte al suo presidente, il russo Kirsan Ilyumzhinov, accusato di fare affari con il regime siriano di Assad The post I conti bancari della federazione mondiale di scacchi sono stati chiusi appeared first on Il Post.