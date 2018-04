Banca Carige si scalda su movimenti del finanziere Mincione

Forte ascesa per Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 2,44%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Banca Carige corre in Borsa. Mincione verso crescita nel capitale e rinnovo il CdA : Ottima giornata per Banca Carige , che si infiamma sull' ipotesi di aumento della partecipazione di Raffaele Mincione . Il titolo infatti raggiunge in Borsa a 0,0083 euro, con un aumento

Credit Agricole - nessun interesse per CreVal e Banca Carige : Credit Agricole in Italia non sta guardando ai dossier Banca Banca Carige e Credito Valtellinese per eventuali operazioni di M&A. A parlare l'amministratore delegato di Credit Agricole

Su di giri Banca Carige : Vigoroso rialzo per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,56%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Rally per Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,41%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Banca Carige - si scommette sul possibile riassetto del CdA : Banca Carige su di giri a Piazza Affari . Il titolo mostra un rialzo del 2,35% scambiando a 12,11 euro per azione. Secondo alcuni rumors di stampa , il finanziare Raffaele Mincione ,

Mincione si allea con i fondi e tenta la scalata a Banca Carige : Dopo essere stato escluso dal Cda, il finanziere vuole sferrare l'attacco a Malacalza La mossa è dirompente e lo scopo, in fin dei conti, è mandare in frantumi l'attuale equilibrio. Raffaele Mincione ...

Perdite consistenti per Banca Carige : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 2,33%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Piazza Affari : senza freni Banca Carige : Effervescente la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,49%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...