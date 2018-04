Bambini siriani simulano un attacco chimico | la verità dalla Russia

Bombardati - sfollati - affamati - senza scuole né aiuti : i Bambini siriani traditi dal mondo intero : Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, vivono ancora in Siria in zone dove non arrivano aiuti umanitari, nelle quali ogni giorno almeno 37 civili vengono uccisi, ogni due viene attaccata un’ambulanza e...