Avvocati e minimi tariffari | deroga ammessa per amicizia | parentela o convivenza

(Di giovedì 12 aprile 2018) In tema di onorari di avvocato, la giurisprudenza prevalente è pacifica nel ritenere che le tariffe sono liberamente determinabili anche al di sotto al minimoo. La Corte di Cassazione sul punto con la recente sentenza n 8539 del 6 aprile 2018 ha precisato che la prestazione dell’opera dell’avvocato può essere in tutto o in parte gratuita per convenienza sociale o altri motivi e la rinuncia al compenso può essere anche anteriore alla prestazione stessa. Tali precisazioni trovano il proprio fondamento nel fatto che il principio dell’inbilità dei, stabilito dall’art. 24, L. n. 794/1942, sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa suidi tariffa....