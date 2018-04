Autostrade Lombardia | Fontana propone il ‘voucher mobilità’ Tanto vale ritornare a usare

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 aprile 2018) Qualcosa si muove in Regionesul tema centrale del sistema dei trasporti regionale a servizio dei pendolari e degli enormi costi (economici, ambientali, sociali) che un simile modello di mobilità basato sull’uso del mezzo privato produce sul nostro territorio e nei nostri polmoni. E non è una buona notizia. Per affrontare il problema dei costi che tale modello squilibrato riversa sui cittadini pendolari lombardi, il neogovernatore regionale Attilioha proposto, nel giorno del suo insediamento, la sua soluzione: introdurre i “voucher mobilità”, ovvero agevolazioni per i pedaggi sulla rete autostradale lombarda, destinati agli utilizzatori che, con maggiore frequenza, si spostano in auto – anziché sul mezzo di trasporto pubblico – per la mobilità pendolare casa-lavoro. Sotto il profilo culturale, la proposta presenta la stessa qualità e freschezza innovativa ...