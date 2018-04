Si è concluso al Quirinale il primo dei colloqui per il nuovo governo. La capogruppo del Gruppo Autonomie, Unterberger ha detto che è stata confermata "la disponibilità a dialogare con tutte le forze politiche che sostengano i valori europei e delle Autonomie". Lanièce, vicepresidente del Gruppo al Senato e rappresentante dell'Union Valdotaine ha espresso "preoccupazione per questo stallo governativo" e ha auspicato "un governo con piene funzioni" anche per affrontare la crisi siriana.(Di giovedì 12 aprile 2018)

