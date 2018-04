Autobomba Limbadi | madre della vittima | “È stato il clan | ci perseguita dal ’93 | vuole la

ilfattoquotidiano

: Leggete per favore. Ottima -e triste- intervista di #AlessiaCandito. Autobomba a Limbadi, la madre della vittima: '… - NicolaMorra63 : Leggete per favore. Ottima -e triste- intervista di #AlessiaCandito. Autobomba a Limbadi, la madre della vittima: '… - repubblica : Autobomba a Limbadi, la madre della vittima: 'Mai avuto paura. Vivrò e combatterò per mio figlio' - tg2rai : ‘Ho combattuto fino a oggi, ho perso un figlio, ma questo mi dà più forza per combattere.’ Rosaria Vinci è la madre… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il giorno dopo l’agguato in cui è morto suo figlio Matteo Vinci, la signora Rosaria Scarpulla è sola in casa. A, nel Vibonese: paese piccolo in cui è successo un fatto troppo grande. Un 42enne ex rappresentante di medicinali ucciso da una bomba nascosta nella sua auto. Come un boss, lui che un boss non era. Dai Vinci nessun parente, nessun amico, nessuna istituzione ha fatto una telefonata per esprimere le condoglianze a unaa cui hanno ammazzato il figlio. Con lei solo Laura, la fidanzata di Matteo, un’argentina di origini calabresi che da pochi mesi aveva raggiunto il suo uomo a. “Mio figlio era un ragazzo meraviglioso, ubbidiente. Era il mio unico figlio. Sono sicura che sono stati i Mancuso ad ucciderlo”. Rosaria è una “mamma coraggio”. Non si spaventa a fare nomi e cognomi in una terra dove la parola Mancuso è impronunciabile. “Per me erano meno di ...