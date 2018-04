Autismo | ecco ' il modello L' Aquila' Fra diagnosi e terapia riabilitativa | incontro oggi

Settimana dedicata all' Autismo - ecco il programma Uno spettacolo teatrale - una passeggiata in bicicletta da Ferrara a Chioggia e la ... : Una Settimana dedicata all'autismo : spettacoli teatrali, attività sportive, laboratori e la realizzazione di un lungo nastro blu che verrà srotolato in alcune vie della città. Le iniziative sono realizzate in collaborazione fra il ...

Autismo curato con la candeggina : scoperti diversi casi - ecco dove è successo : Autismo: sarebbero sei, per il momento, i casi venuti alla luce da un'inchiesta pubblicata recentemente dalla rivista britannica ‘Daily Mirror’ e che denuncerebbe la pericolosissima cura, tornata in voga tra i genitori inglesi, di curare bambini autistici con rimedi a base di candeggina. Si tratterebbe, in pratica, di un composto chimico di acido citrico e clorito di sodio, usato in genere come miscela sbiancante di tipo industriale e che nella ...