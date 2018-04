Audio | testo e traduzione Let me di Zayn Malik | il nuovo singolo dal 2° album da solista

optimaitalia

(Di giovedì 12 aprile 2018) Let me diè ildell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con ildisco, il secondo della sua carriera da.Let me diè atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il mondo e in rotazione radiofonica.Ad annunciare ai fan ilinedito è stato lo stessoattraverso post sui social. Prima ha condiviso la notizia del suo ritorno con un pezzo inedito, poi ha pubblicato un breve teaser ed infine il conto alla rovescia verso la nuova nuova canzone che da oggi sarà disponibile per tutti i fan.Dopo Still got time e Dusk till dawn, Let me diè il terzo brano estratto dal disco ...