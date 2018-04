Assunzioni Poste Italiane : fino al 15 aprile si può inviare il proprio cv : Il gruppo Poste Italiane è una società italiana operante nel settore postale italiano, nei settori finanziari, assicurativi e di telefonia mobile. La società è controllata per il 35% da Cassa Depositi e Prestiti e rappresenta una delle aziende più storiche del Belpaese essendo fondata nel 1862. Offerta di lavoro come portalettere Poste ricerca portalettere su tutto il territorio nazionale e sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di scuola ...

Poste Italiane Lavora con noi : 10.000 Assunzioni nei prossimi mesi : Previste 10 mila assunzione in Poste Italiane nel quinquennio 2018- 2022; la notizia è stata resa pubblica tramite un comunicato ufficiale sul sito di Poste Italiane. L'amministratore delegato Matteo del Fante ha, infatti, sottoscritto un piano strategico, denominato "Deliver 2022", che prevede cospicui investimenti per favorire la digitalizzazione, l'automazione e riorganizzazione del modello di servizio. Un piano questo finalizzato a ...

