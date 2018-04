Asd Judo Frascati | Mascherucci primo a Rosignano

romadailynews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma – Prosegue il percorso di Robertoverso gli appuntamenti più importanti della stagione Master. L’atleta classe 1971 dell’Asdha dimostrato di essere già in un ottimo stato di forma nel torneo andato in scena domenica scorsa a, in provincia di Livorno.ha affrontato quattro incontri contro atleti della sua categoria (M4), ma anche più grandi (M5) e più piccoli di lui (M3). “I primi due li ho vinti in maniera abbastanza netta – racconta l’atleta tuscolano –. Poi in semifinale ho avuto di fronte Gabriele Verona e in finale Marco Gigli. Atleti con cui ci conosciamo da tempo e con cui c’è grande rispetto reciproco”. “C’è stata grande battaglia in entrambi gli incontri che, non a caso, sono finiti al golden score. Ho avuto più benzina nei momenti decisivi del torneo e per questo sono riuscito a vincerlo, ma ...