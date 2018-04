Ascolti Tv | Real Madrid-Juventus è la gara più seguita della stagione

Ascolti TV - 11 aprile 2018 : Real Madrid – Juve (39 - 1%) - Le Iene (8 - 3%) : Ascolti tv 11 aprile 2018 prima serata: Le Iene in calo, su Canale5 c’è Real Madrid – Juve Tutti i dati con gli Ascolti tv dell’11 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, il film Poli Opposti è stato visto da da 2 milioni 898 mila telespettatori medi pari al 10,9% di share. […] L'articolo Ascolti TV, 11 aprile 2018: Real Madrid – Juve (39,1%), Le Iene (8,3%) provIene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti tv ieri - Poli opposti vs Real Madrid – Juventus | Auditel 11 aprile 2018 : Ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018. Canale 5 avrà conquistato il primo gradino del podio Auditel con la messa in onda della Champions League (Real Madrid vs Juventus) o la commedia trasmessa su Rai 1 “Poli opposti” sarà entrata nelle case di molti più italiani? Scopriamolo assieme durante la lettura di questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 aprile -dati a disposizione dalle ore 10.00 RAI 1. Un terapista di coppia (appena divorziato) ed ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi ...

Ascolti tv - Juventus-Real Madrid sul canale 20 di Mediaset vince la serata : Il match di Champions League Juventus-Real Madrid ha vinto la sfida degli Ascolti di prima serata con 6 milioni 569 mila spettatori e il 23.35% di share: un debutto con il botto per il nuovo canale 20 di Mediaset. Dopo il debutto di ieri sera, il “20” si assesterà sulla programmazione tematica di serie tv e film, spesso in prima visione gratuita subito dopo essere passati in pay tv. Ascolti tv, prime time Per quanto riguarda il resto della ...

Canale 20 Mediaset - ottimi Ascolti per il debutto con Juventus-Real Madrid : Mediaset voleva che il nuovo Canale 20 fosse conosciuto, nel giorno del suo debutto, da più persone possibili, e così è stato. La strategia di aprire le trasmissioni del nuovo Canale con la partita di andata dei quarti di Champions League tra Juventus e Real Madrid (vinta dalla squadra spagnola per 3-0, con una fantastica doppietta di Cristiano Ronaldo) ha ripagato con ascolti da rete generalista. ...

Ascolti tv 3 aprile/ Juventus-Real Madrid premia il Canale 20 - flop di Questo nostro amore 80 contro l'Isola : Gli Ascolti tv del 3 aprile premiano Juventus-Real Madrid e il Canale 20 ma anche l'Isola dei Famosi 2018 mentre segnano il flop di Questo nostro amore 80 in onda su Rai1(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Ascolti Tv - ottimo debutto per 20 : Juventus-Real vince la prima serata : ottimo esordio per 20 - nuovo canale di Mediaset - grazie alla trasmissione dell'incontro di Champions League che ha ottenuto 6.569.000 spettatori. L'articolo Ascolti Tv, ottimo debutto per 20: Juventus-Real vince la prima serata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Real - Ascolti record in tv su Canale 20 : TORINO - Non c'è soltanto la vittoria del Real nella serata Champions di martedì sera ma anche quella di Canale 20. La nuova tv di Mediaset ha infatti registrato gli ascolti record nella serata del 3 ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo Nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...