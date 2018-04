Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018 Boom Champions | 10 | 9 mln per Real Madrid-Juve

davidemaggio

(Di giovedì 12 aprile 2018)ntus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita diLeaguentus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Baaria totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 La Dura Verità segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove The Patriot ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul 20 Terminator Genisys raccoglie .000 spettatori con il %. Su Rai4 MacGyver registra .000 spettatori con il ...