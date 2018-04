Ascolti TV | 11 aprile 2018 | Real Madrid – Juve 39 | 1% | Le Iene 8 | 3%

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%). Resiste Chi l’Ha Visto (9.3%) - crolla Il Cacciatore (5.2%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.689.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 ...

Ascolti tv mercoledì 11 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Poli opposti ha registrato un netto di.000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il Cacciatore, in prima tv, ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Real Madrid - Juventus, ritorno Quarti di Finale Champions League, ha registrato un netto ...

Ascolti tv ieri - Poli opposti vs Real Madrid – Juventus | Auditel 11 aprile 2018 : Ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018. Canale 5 avrà conquistato il primo gradino del podio Auditel con la messa in onda della Champions League (Real Madrid vs Juventus) o la commedia trasmessa su Rai 1 “Poli opposti” sarà entrata nelle case di molti più italiani? Scopriamolo assieme durante la lettura di questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 aprile -dati a disposizione dalle ore 10.00 RAI 1. Un terapista di coppia (appena divorziato) ed ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 Aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi ...

Ascolti TV - 10 aprile 2018 : la terza puntata di Questo nostro amore 80 al 15 - 2% di share : Ascolti tv ieri, martedì 10 aprile 2018: Questo nostro amore 80 cresce nonostante Roma – Barcellona Cosa abbiamo guardato ieri sera? Questi i dati con gli Ascolti tv di martedì 10 aprile 2018. Su Rai1 la terza puntata di Questo nostro amore 80 è stata vista da una media di 3 milioni 805 mila telespettatori […] L'articolo Ascolti TV, 10 aprile 2018: la terza puntata di Questo nostro amore 80 al 15,2% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Ascolti tv martedì 10 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo nostro amore '80 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Roma - Barcellona, ritorno Quarti di Finale Champions League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Il principe cerca moglie ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018 : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore 80 vs Roma – Barcellona | Auditel 10 aprile 2018 : Come si sono evoluti, al termine della serata di ieri, i dati Auditel corrispondenti ai primi nove canali del digitale terrestre? Vediamo assieme se la fiction targata Rai 1 “Questo nostro amore 80” avrà spodestato dal podio degli Ascolti tv Canale 5 (che invece ha offerto la visione della partita di champions league valida per il ritorno dei quarti di finale Roma vs Barcellona). Ascolti tv ieri, 10 aprile 2018 –dati ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli Ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018 : la semifinale dell’Isola al 23 - 7% di share : Ascolti tv prime time del 9 aprile: ieri sera L’Isola dei Famosi 2018 e Il Commissario Montalbano visti da… Gli Ascolti tv del prime time di lunedì 9 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Il Commissario Montalbano (l’episodio in replica “Una lama di luce”) ha registrato una share del 26,9% pari a 6 milioni 615 mila […] L'articolo Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018: la semifinale dell’Isola al 23,7% di share ...

Ascolti TV | Lunedì 9 Aprile 2018. Montalbano 6 - 6 mln – 26.9% - Isola 4 - 5 mln – 23.7% : Isola dei Famosi: Stefano De Martino fa gli auguri al figlio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Lama di Luce in replica ha conquistato 6.615.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale 5 la semifinale dell’Isola dei Famosi 13 in prima visione ha raccolto davanti al video 4.466.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.335.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Death Race ha ...

Ascolti tv lunedì 9 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il commissario Montalbano - Una lama di luce ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Gods of Egypt ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi, semifinale (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Death Race ha ...

Ascolti TV | Lunedì 9 Aprile 2018 : Isola dei Famosi: Stefano De Martino fa gli auguri al figlio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Lama di Luce in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la semifinale dell’Isola dei Famosi 13 in prima visione ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Death Race ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...