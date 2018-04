Asciugamani ad aria calda dei bagni pubblici | ecco perché non andrebbero usati

meteoweb.eu

Non usate gli asciugamani ad aria calda! Usate la carta, è meglio

(Di giovedì 12 aprile 2018) Gliadin moltipossono diffondere diverse tipologie di batteri, dallo Stafilococco aureo al Clostridium difficile. E’ quanto ha stabilito uno studio dell’University of Connecticut School of Medicine pubblicato sulla rivista ‘Applied and Environmental Microbiology’. Quello che accade – secondo lo studio – è che questi dispositivi, spesso presenti in toilette molto utilizzate, possono ‘aspirare’ i batteri presenti in questi spazi per rimandarli in modo diretto sulle mani appena lavate. Gli scienziati hanno verificato, con delle piastre sterili, che bastava usarli per 30 secondi per veder comparire da 18 a 60 colonie di batteri in media. Ma si poteva arrivare anche a 254 colonie in ambienti meno igienizzati. Se vengono applicati dei filtri a queste macchine si è notata una riduzione di 4 volte ...