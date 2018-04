Arti & Mestieri | la Torino che non smette di ruggire

Viaggi & Turismo - giugno al mare : pArtire con tutta la famiglia è più semplice : La voglia di mare non è mai abbastanza e quando arrivano le prime giornate di sole, la mente si catapulta in un attimo tra spiagge dorate, acque cristalline e il relax tanto atteso. I bambini, d’altronde, non vedono l’ora di giocare liberi sulla sabbia, fare tuffi in acqua e divertirsi con nuovi amici. L’occasione si fa più vantaggiosa se si sceglie una vacanza di mare a giugno. Le spiagge sono meno affollate, non bisogna attendere che arrivi il ...

Il Teatro di Roma ad Amatrice con il circo di Nicole & MArtin : L'impegno del Teatro di Roma per i luoghi colpiti dal sisma del 2016 continua anche a giugno con un programma di attività che prevede gli spettacoli del Teatro delle Ariette ad Amatrice e Cittareale ,...

Pd - Delrio-Nannicini capigruppo Così MArtina & C. piegano Renzi Marcucci vice-presidente del Senato : Matteo Renzi costretto alla resa. O meglio, Matteo Renzi costretto a trattare. I capigruppo del Pd - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - saranno Graziano Delrio alla Camera e Tommaso Nannicini al Senato e non i fedelissimi dell'ex segretario Lorenzo Guerini e Andrea Marcucci, come si ipotizzava fino a questa mattina... Segui su affaritaliani.it

Natura&tecnologia. 5 Artisti provano a decrittare la faccenda : La scienza e la tecnologia, per Luca Trevisani, non sono più opposte alla natura, ma possono invece preservarla. Linda Jasmin Mayer, Parallel Worlds, 2016. Courtesy the Artist MONDI DIVERSI Oggi la ...

Viaggi & Turismo - Eurowings alla conquista dei Caraibi : spiagge da sogno a pArtire da € 199 - 99 a tratta : Ne avete abbastanza di pioggia e neve? Eurowings ha una delle più ricche offerte di voli diretti a lungo raggio dalla Germania verso i Caraibi e offre 16 nuove destinazioni a partire da € 199,99 a tratta. La compagnia tedesca conta su una crescita consistente di passeggeri da entrambe le sue basi a lungo raggio e ha ampliato la propria offerta di conseguenza. Eurowings, sussidiaria di Lufthansa, prevede di trasportare entro l’inverno sui suoi ...

FAST & FURIOUS - SOLO PArti ORIGINALI/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi - 22 marzo 2018) : FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vin Diesel e Paul Walker, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Tecnologia & salute : l’Intelligenza Artificiale ha scoperto 6.000 specie di virus : Simon Roux, dell’Istituto di Genomica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe), ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus: il 15 marzo scorso, ad una conferenza a San Francisco, ha presentato i risultati del suo lavoro, pubblicato su “Nature“, secondo cui l’Intelligenza Artificiale è riuscita a scoprire circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava ...

Viaggi & Turismo : Caraibi - quanto costa pArtire per una fuga dal freddo : Spiagge bianche, tramonti da cartolina, acque cristalline: i Caraibi sono questo e molto altro ancora! Lo scorso autunno ha purtroppo portato con sé degli uragani che hanno colpito questi paradisi terrestri ma le isole si stanno riprendendo e si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori di tutto il mondo. TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di Viaggi, ha annunciato oggi i risultati del report “Caribbean travel ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Acqua&Sapone ai quArti col brivido - passano il turno anche due squadre della Serie A2 : Sei compagini della massima Serie e due provenienti dalla A2 accedono ai quarti della Coppa della Divisione 2017-2018, il torneo con sfide ad eliminazione diretta introdotto a partire da questa stagione per coinvolgere in un’unica competizione le squadre dei vari campionati italiani di Calcio a 5. I campioni d’Italia della Luparense hanno la meglio nettamente sul Block Stem Cisternino, sconfitto con un perentorio 2-7, mentre ...

Viaggi & Turismo : nel 2036 oltre 8 - 7 miliardi di bagagli in volo con l’Intelligenza Artificiale : Nel 2036 voleranno oltre 8,7 miliardi di bagagli con l’Intelligenza Artificiale. A dirlo è SITA, specialista IT che trasforma il Viaggio aereo con la tecnologia, nel report Intelligent Tracking: A Baggage Management Revolution: se nel 2017 hanno volato 4 miliardi di passeggeri e 4,5 miliardi di bagagli, tali numeri sono destinati quasi a raddoppiare in meno di un ventennio. Una crescita a cui compagnie aeree e aeroporti potranno fare fronte con ...

Quando Renzi urlava alla Leopolda : "Non consentiremo a Bersani&Co. di riportare il Pd al 25%. Siamo il pArtito del futuro!" : "Non consentiremo a quella classe dirigente di riportare il Pd al 25%". Era il 26 ottobre 2014 e Matteo Renzi, da meno di un anno segretario del Pd, rivendicava a gran voce il suo 40% ottenuto alle elezioni europee del maggio precedente. Acclamato dai suoi sostenitori, dal palco della Leopolda rispondeva all'ex presidente Pd Rosy Bindi che aveva definito criticato la kermesse che ogni anno l'ex premier organizza nella vecchia stazione di ...