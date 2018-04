Arsenal | Marsiglia e Atletico in semifinale

Europa League - Atletico e Arsenal rischiano ma passano. Il Marsiglia di Payet vola : Notte folle in Europa League . Lo Sporting e il CSKA mettono paura ad Atletico e Arsenal . Al Velodrome di Marsiglia invece va in scena il Payet -show e la squadra di Rudi Garcia contro il Lipsia rimonta ...

Europa League : Atletico Madrid - Arsenal e Marsiglia volano in semifinale : TORINO - L'inspiegabile crollo della Lazio non è l'unica notizia della serata. Atletico Madrid , Arsenal e Marsiglia fanno compagnia al Salisburgo volando in semifinale di Europa League . I Colchoneros ...

Europa League : Arsenal avanti col brivido - passa anche il Marsiglia : Gunners sconfitti in casa dall'Ostersunds ma passa no. cade anche Garcia a Braga. Fuori Carrera con lo Spartak Mosca

Europa League - tutti i risultati dei sedicesimi : suicidio del Nizza - tutto facile per Arsenal e Marsiglia : Dopo la due giorni di Champions, si sono giocate in serata le gare di andata dei sedicesimi di Europa League. Quattro le squadre italiane in campo: Atalanta, Milan, Napoli e Lazio. Nelle sfide delle 19 grande prestazione da parte del Milan vittorioso sul campo del Ludogorets per 0-3: in goal Cutrone, Rodriguez e Borini, qualificazione ipotecata. Spettacolo Atalanta a Dortmund: gli orobici sono usciti sconfitti al Signal Iduna Park con Batshuay ...