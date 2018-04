Arriva Sei su Scherzi a parte | il meglio delle beffe ai personaggi tv

Arriva la proroga di sei mesi - Alitalia aspetta il nuovo governo : Su Alitalia 'prima vediamo i conti e poi decidiamo il destino', ha detto Luigi Di Maio, a Porta a Porta osservando che 'non sono ancora noti i conti 2016' e contestando la 'troppa continuità' con gli ...

WhatsApp vs Chatwatch/ Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato : WhatsApp vs Chatwatch: Arriva l’app che ti spia quando sei online e che capisce con chi hai chattato. Una nuova applicazione per “stalkerizzare” i propri contatti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:21:00 GMT)

Arriva lo specchietto intelligente che ti assiste mentre sei al volante : (Foto: Xiaomi) I cinesi di Xiaomi non sono famosi solo per i loro smartphone dal prezzo competitivo, ma anche per una vasta gamma di prodotti e accessori realizzati dalle relative società controllate. L’ultimo gadget di questa categoria è Mi Smart RearView Mirror, un ibrido tra una dashcam e uno specchietto intelligente stipato di componenti hi tech pensati per rendere la guida più sicura e confortevole anche al volante dell’auto più ...

Arriva la pistola che dà la 'scossa' : in uso alla polizia in sei città italiane Video : Potrebbe immobilizzare persino un bisonte: almeno l'azienda americana che la produce la pubblicizza così. Arriva in Italia il #taser, #pistola elettrica definita non letale che immobilizza con una scossa elettrica chi viene colpito dalle sue 'freccette.' La circolare che autorizza la sperimentazione [Video]in sei citta' italiane è stata diramata lo scorso 20 marzo dal dipartimento sicurezza con la firma del capo della direzione anticrimine, il ...

Replica Sei mai stata sulla luna? con Bova - cancellata È Arrivata la felicità : Il pubblico può anche seguire in streaming questo film, come pure altri programmi, tramite il sito predetto e seguire in diretta questo o altri appuntamenti previsti in programmazione da tablet, pc o ...

È Arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo - sostituita dal film Sei mai stata sulla Luna di Paolo Genovese : È arrivata la felicità 2 non va in onda martedì 20 marzo in prima serata su Rai1: a partire da questa settimana la serie è sostituita da un ciclo di film con cui la prima rete Rai spera di racimolare qualche punto di share in più rispetto al risultato della seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo. L'ultima puntata di È arrivata la felicità 2 in prima serata è stata trasmessa martedì 13 marzo e ha ottenuto una media di 2.821.000 ...

Il costo dell'accoglienza nel 2018 può Arrivare a sfiorare i sei miliardi : Le cifre per il triennio sono state divulgate in questi giorni: per l'anno corrente il ministero dell'Economia ha stanziato quasi 2,5 miliardi , precisamente 2.449.742.651, mentre, per il biennio ...

Torna il 'Sei Nazioni di rugby' - a Roma Arriva la Scozia : sarà una grande festa : ...tre importanti realtà sportive che da diversi anni sono impegnate in prima linea nell'integrazione nel tessuto sociale italiano di giovani extracomunitari attraverso i valori sani dello sport: Le Tre ...

Duro attacco di Ilaria D’Alessio ad Anna Tatangelo dopo la separazione : “Sei Arrivata dopo” : Arriva il Duro attacco di Ilaria D'Alessio ad Anna Tatangelo. La figlia del cantautore napoletano non ha digerito le dichiarazioni della ex compagna del padre ed è partita all'attacco sui suoi canali social, che ha popolato con la sua verità dopo l'intervista resa dall'artista di Sora a Vanity Fair. Secondo quanto riporta Ilaria, sempre dal suo punto di vista, Anna Tatangelo non li avrebbe mai accettato e mentirebbe quando afferma di avere ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Arriva la quarta sconfitta per gli azzurri. Galles-Italia 38-14 : quarta partita, quarta sconfitta. Nella casa del Rugby, il Principality Stadium di Cardiff, l’Italia esce sconfitta nel Sei Nazioni contro i padroni di casa del Galles per 38-14. Una partita praticamente senza storia, nonostante i tanti cambi effettuati nel XV titolare da Warren Gatland ed un primo tempo tutt’altro che positivo per i padroni di casa. I 30′ finali ancora una volta fanno malissimo alla banda di Conor O’Shea ...

