Arriva l’estate | ecco come avere la pancia piatta

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il benessere passa da un intestino pulito: lo dice Giulia Enders, la dottoranda presso la facoltà di Microbiologia e Igiene di Francoforte, autrice del bestseller L’intestino felice, ma lo predica da più di trent’anni anche Frank Laporte – Adamski, naturopata, osteopata, heilpraktiker e creatore di una dieta che fa funzionare meglio l’organismo, migliorando la salute e la forma fisica. «Laè il nostro secondo cervello e per vivere più a lungo e in forma migliore bisognail tubo digerente pulito»: questo è il fondamento su cui si basa il metodo che porta il suo nome, un modo intelligente di alimentarsi, in grado non solo di far perdere peso, ma anche di portare beneficio ai piccoli e grandi disturbi che possono nuocere all’organismo (senso di pesantezza, dolori articolari, insonnia). «Dieci anni di formazione e altrettanti di pratica esercitata su svariate centinaia di ...