Arriva la Festa della Mamma 2018 | ecco la DATA e le origini della ricorrenza

Allerta Meteo - nel giorno della Festa del Papà 2018 Arriva la “Tempesta di San Giuseppe” : NEVE in pianura al Nord - forte MALTEMPO al Centro/Sud : 1/17 ...

I regali per la festa del papà Arrivano dalla case circondariali milanesi : Quest’anno i regali per la festa del papà e i sapori di Pasqua arrivano direttamente dalla case circondariali milanesi. Colombe,

Torna il 'Sei Nazioni di rugby' - a Roma Arriva la Scozia : sarà una grande festa : ...tre importanti realtà sportive che da diversi anni sono impegnate in prima linea nell'integrazione nel tessuto sociale italiano di giovani extracomunitari attraverso i valori sani dello sport: Le Tre ...

Coldiretti - Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica : Arrivano le primizie salvate dal gelo : E’ Festa di primavera nei mercati di Campagna Amica dove sono in programma iniziative dedicate al risveglio della natura con piante, fiori ed orti ma anche finalmente con l‘arrivo delle primizie domani sabato 17 marzo 2018 e domenica 18 marzo lungo tutta la Penisola a partire dalle ore 9,30 nella Capitale al mercato al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 a Roma. In ritardo per colpa del maltempo sui banchi dei mercati arrivano i primi asparagi, ...

Arriva la Festa del Papà 2018 : ecco le IMMAGINI più belle per auguri speciali [GALLERY] : 1/27 ...

8 Marzo - Arriva la Giornata internazionale della donna – Ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri di “Buona Festa della Donna” su Facebook e WhatsApp : Giornata internazionale della donna – Il giorno dell’8 Marzo, Festa della donna, è dedicato alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Sono in molti in questa occasione a condividere frasi, foto e VIDEO con le amiche e le colleghe, per fare degli auguri simpatici e ...

Arriva la Festa della Donna 2018 : ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/21 ...

La polizia conferma con un dossier : 'La casa è infestata' e Arriva il prete : Le storie di fantasmi ci sono sempre state, racconti del passato e del presente che raccontano strani eventi che si verificano perlopiù all'interno di abitazioni. Ce ne sono così tante che, secondo la teoria dei grandi numeri, qualcuna di queste deve essere molto vicina alla verità. Quanto successo in Russia nei giorni passati forse è uno di quei casi inspiegabili razionalmente. Il "poltergeist" siberiano La polizia è intervenuta in ...

WhatsApp - festa per gli utenti - Arrivano due nuove funzioni davvero interessanti Video : Il mese di gennaio è stato molto importante per quanto riguarda i sistemi di messaggistica istantanea: dopo le interessanti novita' promosse da #Telegram e Messenger nel 2017, su tutte la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener premuto l'icona del microfono e il lancio della nota Video, anche #WhatsApp sta cercando di recuperare un po' di terreno dato l'incremento di iscritti dell'applicazione con l'icona blu. Le novita' più ...