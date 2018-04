Armi chimiche | Assad non c' entraManovra jihadista per incastrarlo Siria | parla

In Siria non uccidono solo le Armi chimiche : La questione delle armi chimiche ha monopolizzato il dibattito sulla Siria, per interesse di tutti i governi coinvolti nel conflitto. Intanto nessuno si preoccupa davvero del destino dei cittadini, di fermare la guerra e del futuro del paese. Leggi

Premier : intollerabile uso Armi chimiche : 22.20 "L'uso delle armi chimiche da parte di Assad non può essere tollerato". Lo sottolinea il Premier Gentiloni, parlando ad un evento sul Sud Sudan. "Se dobbiamo immaginare una soluzione stabile, duratura e di lungo periodo della crisi siriana, oltre a rispondere ai crimini, dobbiamo lavorare per la pace",quindi dare centralità "all'Onu e ai tavoli negoziali"."Per quanto appaia difficile, dobbiamo scommettere sulla pace",aggiunge. E fonti di ...

Armi chimiche in Siria - quel limite superato da Assad che spinge gli europei a intervenire : Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Come accadde nell'agosto del 2013, quando il presidente americano Barack Obama annunciò la volontà di lanciare un raid militare contro il regime Siriano, responsabile del più brutale attacco chimico della guerra civile (si parlò di oltre mille vittime). Le altre due potenze occidentali che si resero disponibili a unire le forze furono proprio Francia e Regno Unito...

Siria - Gentiloni : uso Armi chimiche non può essere tollerato : L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di un imminente attacco missilistico in Siria dopo il presunto attacco chimico contro i civili a Douma condotto dal regime di Assad, scuote la politica italiana. Con le opposizioni contrarie all'opzione

Alessia Marcuzzi - Carta - Hunziker e altri Vip : stop alle Armi chimiche : Marco Carta, Hunziker, Marcuzzi: bocca coperta per #stopchemicalattacks Nelle ultime ore sui social si stanno diffondendo delle foto di personaggi molto noti e persone comuni che si coprono la bocca e il naso mentre si fanno un selfie. Si tratta della campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando il territorio siriano, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza senza stop. Come non ...

Militari russi non trovano nessun ricoverato per Armi chimiche nell'ospedale di Douma - : Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il vice direttore del dipartimento operativo dello Stato Maggiore russo, il generale Viktor Poznihir. "I medici del centro russo, i rappresentanti della ...

Missili Usa in Siria - Salvini : «Armi chimiche fake news - Gentiloni parli» : A dichiararlo, in una nota, è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a seguito dell'aumento della tensione politica internazionale che ha spinto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, a ...

L'allarme dell'Oms sulle Armi chimiche in Siria : "500 persone intossicate da gas a Duma" : L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Duma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica".A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una ...

Siria : allarme Oms su Armi chimiche : ANSA, - ROMA, 11 APR - L'Organizzazione mondiale della sanità , Oms, si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Douma", in Siria, e "chiede l'...

Siria - all'Onu saltano le proposte di indagine sulle Armi chimiche : arrivato il 'no' del Consiglio del sicurezza sulla proposta della Russia di aprire un'inchiesta sull'utilizzo di armi chimiche nel conflitto Siriano. Un parere contrario motivato dal fatto che per i ...

Armi chimiche - Opac invia team in Siria : 20.25 L'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche invierà presto un team di esperti in Siria per indagare sull'attacco a Duma. La decisione giunge in un momento di estrma tensione tra Usa e Russia. Washington ha accusato dell'attacco il regime di Damasco che però ha sempre negato e anzi aveva invitato gli esperti a visitare Duma.

Siria - Assad invita l'OPAC a visitare Duma per indagini su presunto uso Armi chimiche : La questione in discussione all'ONU. Intanto cacciatorpediniere Usa Cook lascia Cipro. Marina americana: nessun jet russo ci ha sorvolato. Gorbaciov: "Quasi crisi cubana, Putin-Trump si vedano"

Coprirsi la bocca contro l'uso dei gas in Siria : la campagna social contro le Armi chimiche : 'Che mondo stiamo lasciando ai nostri figli? Tanta tristezza nel cuore #Siria #gas', è il messaggio dello scrittore. Coprirsi la bocca e il naso contro l'uso dei gas in #Siria. Grazie a tutti coloro ...

Siria - l'appello di un 15enne contro le Armi chimiche : "Il mondo non ci dimentichi" : Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese