Apre nuova sede Lavazza

Governo - Franceschini : 'Basta assistere - si Apre una nuova fase' : Nell'iter verso un nuovo Governo è ora di aprire "una nuova fase". Lo afferma Dario Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd. "Credo che non basti assistere a quello che avviene - dice -. Nessuno ha ...

Veneto : Zaia - si Apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Piano – prosegue il presidente – dovrà definire le strategie e individuare le linee di azione sia nel settore degli investimenti, cioè autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, navigazione interna, mobilità lenta e itinerari ciclabili, sia per quanto riguarda gl

Veneto : Zaia - si Apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - La Giunta Regionale del Veneto ha adottato oggi un disegno di legge con il quale si stanziano, tra l’altro, 300.000 euro (150.000 nel 2018 e 150.000 nel 2019) per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. “Uno strumento fondamentale – lo definisce il presid

Veneto : Zaia - si Apre nuova stagione per sviluppare mobilità sostenibile : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) – La Giunta Regionale del Veneto ha adottato oggi un disegno di legge con il quale si stanziano, tra l’altro, 300.000 euro (150.000 nel 2018 e 150.000 nel 2019) per la redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti.‘Uno strumento fondamentale ‘ lo definisce il presidente della Regione, Luca Zaia ‘ per il futuro sviluppo della mobilità sostenibile nel Veneto, che disegnerà il sistema ...

Roma - alla Balduina torna la paura - si Apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

Giachetti Apre lavori nuova Camera : 11.28 Prima seduta della XVIII legislatura a Montecitorio aperta dal presidente provvisorio Giachetti (Pd). aprendo i lavori, ha ricordato il rapimento e il sequestro di Aldo Moro, condannando il nuovo "scempio" alla lapide di via Fani. "Questi individui sappiano che quella storia non tornerà più".Giachetti ha citato anche l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Aula ha risposto con un lungo applauso. Ha infine concluso il suo intervento con una ...

Roma - nuova buca si Apre tra due auto in sosta sull'Appia : "A poche ore dalla bella notizia della sistemazione della voragine di Via Alghero, vi comunichiamo l'apertura di un'altra voragine in via della Circonvallazione Appia. Sono stati allertati tutti gli ...

Apre domani al Maggiore di Modica la nuova cucina : Un momento importante per la sanità iblea che vedrà la presenza dell'assessore regionale alla Salute Razza. nuova cucina al "Maggiore"

Il manager Maglione lascia l'Anm - de Magistris : 'Ora si Apre fase nuova' : Con le dimissioni dell'amministratore unico Ciro Maglione, per Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, 'si apre una fase nuova'. Ne è convinto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ...

Apre la birra con il sandalo : la nuova tecnica virale : Come si stappa una birra senza apribottiglie? Sono moltissime le tecniche alternative utilizzate dagli amanti della birra e non solo. Dall'accendino alle posate, passando per i denti (opzione che sconsigliamo vivamente) e il...

Roma - Hermès Apre la nuova boutique esclusiva : il tema è la magia : Le meraviglie si propagano fino alla Galleria del Prestigio, accanto alla capsule occupata dalle artiste Louise Hervé e Chloé Maillet, ispirate da scienza e finzione. Nella sequenza 2, La Luce, , ...

Aferpi : Bentivogli - con cessione a Jindal si Apre nuova fase (2) : (AdnKronos) - Con l'ingresso degli indiani di Jindal, aggiunge, "si chiude una fase molto delicata, durante la quale si è corso il rischio che Aferpi venisse inserita nella black list di Rfi per la mancata fornitura di rotaie, un'eventualità che avrebbe comportato l'esclusione da futuri bandi di gar

Aferpi : Bentivogli - con cessione a Jindal si Apre nuova fase : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Con la firma quest’oggi, presso il ministero dello Sviluppo Economico, si chiude una fase importante della vertenza Ex-Lucchini di Piombino, ora Aferpi. La società che controlla le acciaierie della città toscana passa dall'algerina Cevital al gruppo siderurgico indiano Js

Apre nuova Torre della Fondazione Prada : MILANO, 1 MAR - Aprirà il 20 aprile, per il salone del Mobile, la Torre che segna il completamento della sede della Fondazione Prada, progettata da Rem Koolhaas, e inaugurata nel maggio 2015. L'...