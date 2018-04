Antitrust | bollettini ingannevoli a imprese | multa a A-286 Suarl

calcioweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) – L’, a conclusione della sua istruttoria, ha accertato una pratica commerciale scorretta nei confronti della società A-286e ha deciso di sanzionarla con unada 500 mila euro. Lo rende noto l’Autorità in un comunicato. Sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto indicato in numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 12 giugno 2017, trasmesse dalla Guardia di Finanza, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare, dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli, dal Comune di Silea e da numerosecon sede in Italia, si legge in una nota, “la pratica veniva attuata tramite la diffusione di una comunicazione, inviata per posta adcon sede in Italia che avevano effettuato in precedenza una domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano dei marchi e ...