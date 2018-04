Anticipazioni Il Segreto | DOLORES bacia TIBURCIO FOTO

Il Segreto torna in prima serata - Camila rivela di essere incinta : Anticipazioni puntata di venerdì 13 aprile : Una nuova puntata de Il Segreto va in onda venerdì 13 aprile alle 21.25 su Canale 5. Un ritorno in prima serata per la soap spagnola che però cambia giorno di messa in onda. IL Segreto | LEGGI: Il Segreto, anticipazioni dal 9 al 13 aprile Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias nell'episodio 57, moglie ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO fa arrestare SAUL : Nei futuri episodi de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) farà di tutto per impedire al fratello SAUL (Ruben Bernal) di stare con Julieta Uriarte (Claudia Galan): come abbiamo già anticipato in alcuni dei nostri precedenti post, il nuovo antagonista si innamorerà a sua volta della nipote di Consuelo (Trinidad Iglesias) e, al termine di una serie di tentativi andati male per separare i protagonisti, farà una misteriosa telefonata alla ...

Il Segreto Anticipazioni 12 aprile 2018 : Beatriz teme la reazione di Hernando : La piccola Dos Casas ha il timore che il padre possa punirla per i pettegolezzi sulla presunta relazione con Aquilino.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 12 e venerdì 13 aprile 2018: Dopo aver parlato con Emilia e successivamente al rimprovero di Camila, Beatriz ha paura di una dura punizione da parte di Hernando per via del “gossip” sulla sua amicizia con Aquilino Benegas. In realtà Hernando è troppo occupato a pensare ai suoi problemi economici… Matias e Marcela si vogliono sempre più bene e questo nuovo affiatamento riempie di ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Nicolas condannato a morte : anticipazioni spagnole Il Segreto: Nicolas viene condannato a morte Guai per Nicolas nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il fotografo si ritrova a dover scontare una pena di morte. Stando alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, l’Ortuno uccide l’assassino di Mariana. Quest’ultimo giunge a Puente Viejo per prendere parte al processo che lo riguarda. Purtroppo Nicolas […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fè si suicida impiccandosi - ecco il motivo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto [Video], la serie che da diversi anni va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Da terra spagnola arrivano delle clamorose ed inaspettate anticipazioni su uno dei personaggi storici dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra. Stando agli spoiler, la domestica Fè morira' tragicamente. In che modo uscira' di scena la simpatica cameriera dai capelli rossi? Nel prosieguo dell'articolo ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Fè si suicida impiccandosi - ecco il motivo : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la serie che da diversi anni va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Da terra spagnola arrivano delle clamorose ed inaspettate anticipazioni su uno dei personaggi storici dello sceneggiato scritto da Aurora Guerra. Stando agli spoiler, la domestica Fè morirà tragicamente. In che modo uscirà di scena la simpatica cameriera dai capelli rossi? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 16-21 aprile 2018 : Fe lascia Puente Viejo! Beatriz ed Aquilino organizzano una fuga d’amore! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 16 aprile a sabato 21 aprile 2018: Aquilino e Beatriz pianificano una fuga a Parigi! I sospetti di Julieta! Anticipazioni Il Segreto: Francisca minaccia Candela e Julieta che nutre forti sospetti su Saul! Mauricio inconsolabile dopo la partenza di Fe! Gli intrighi di Aquilino continuano ancora… Cosa succederà nei prossimi episodi in onda su Canale 5? Quali emozioni e colpi di ...

Anticipazioni Il segreto : il matrimonio di CARMELO e ADELA : A Il segreto, nei prossimi mesi CARMELO Leal (Raul Peña) e la maestra ADELA (Ruth Llophis) riusciranno a sposarsi; il lieto evento, com’è già noto, verrà però messo seriamente a repentaglio dalla perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas): indisposta per la costruzione di un serbatoio municipale che le ha fatto perdere tantissimi lavoratori, la dark lady si vendicherà rivelando ad Ulpiano Talavera (Javier Villalba) che CARMELO è ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 11 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 11 aprile 2018: Camila decide di domandare ad Aquilino se sia fondato il “gossip” che circola a Puente Viejo in relazione ad una sua presunta storia con Beatriz… Aquilino dice a Camila di non avere alcun coinvolgimento sentimentale con Beatriz, mentre Emilia consiglia a quest’ultima di non ascoltare le dicerie dei paesani… Herminia riferisce ad Adela di aver visto ...

Il Segreto / Anticipazioni settimanali : Camila incinta - Aquilino sempre più vicino a Beatriz ma… : Il Segreto, Anticipazioni e news settimanali: Camila incinta, Beatriz le chiede scusa mentre Aquilino le si avvicina sempre di più per consolarla dopo la delusione ricevuta da Matias.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:31:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 aprile 2018: Francisca dice a Prudencio che permetterà a Julieta di affittare una delle sue proprietà, ma durante la notte la fa distruggere da Mauricio. Hernando e Nicolas si chiariscono e recuperano la loro amicizia. Aquilino approfitta del prestito fatto a Hernando per metterlo alle strette. Prudencio porta Julieta a vedere la nuova casa in cui alloggerà con sua nonna, ma i ...

Il Segreto - Anticipazioni aprile : Aquilino seduce Beatriz - ma a quale scopo? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente interessato al salvataggio di Nicolas [Video] nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Beatriz si lascera' andare alla passione con Aquilino, non sapendo che le sue intenzioni non sono sincere. anticipazioni Il Segreto: Beatriz e Aquilino, nuova coppia Le anticipazioni delle puntate ...

Il Segreto : CANDELA perdona VENANCIA ma c’è da fidarsi? [Anticipazioni] : Nell’arco delle prossime settimane di programmazione della telenovela Il Segreto, i telespettatori italiani avranno occasione di familiarizzare con il volto di VENANCIA Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): madre di Ricardo Arias (Alain Hernandez), il primo marito della pasticciera, l’anziana arriverà a Puente Viejo in uno stato di salute piuttosto precario e, in più di una circostanza, ...