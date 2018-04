Anticipazioni Il Cacciatore sesta e ultima puntata del 18 aprile | il finale choc

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Giunge al termine la prima stagione della fiction VIDEO #ilin onda su Raidue. Mercoledì 18andra' in onda in prime time ladi questa prima stagione apprezzata dalla critica anche se poi non ha ottenuto ascolti elevatissimio in televisione, anzi la media è abbastanza deludente. I vertici Rai, infatti, avevao stimato questo nuovo prodotto oltre i 3 milioni di spettatori a serata ma questi numeri non sono stati mai raggiunti. Gia' confermata la seconda stagione de IlNel dettaglio, infatti, la media attuale de Ilrisulta essere di appena 2 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 7 e l'8%. Le ultime puntate si sono fermate ad una media di 1.7 milioni di spettatori e questa sera potrebbe arrivare il 'colpo di grazia'complice la messa in onda di Real Madrid-Juventus di Champions in diretta in ...