Angela Semerano a The Voice in Take me home di Jess Glynne | una rivincita dopo Amici di

(Di giovedì 12 aprile 2018)a Thesuper la Blind Auditions: la concorrente si è presentata sul palco del talent show conme, hit portata al successo nel 2016 da. Venticinquenne proveniente da Ostuni,è riuscita a convincere Al Bano, che si è girato durante la sua performance a The. Sarà lui il coach che l'accompagnerà durante il percorso!Non si tratta della prima esperienza televisiva e musicale per: la concorrente di Theha partecipato addi Maria De Filippi, e nel 2007 al Festival di Castrocaro. La musica e il canto sono da sempre la sua passione: infatti, la concorrente di Al Bano canta da quando ha tre anni, e studia canto da quando ne ha sette."La musica è il mio posto, quando salgo sul palco riesco a sfogarmi e a far vedere chi sono. Il canto è la mia unisca sicurezza", ha raccontatoa The. ...