Ancona | all' asta mucche | capre autobus E pure 3 bare

Trivelle : oltre cento in spiaggia Ancona per dire No alla ricerca di idrocarburi in mare : I comitati si sono mobilitati in contemporanea in varie città della costa adriatica “contro la politica energetica dello ‘Sblocca Italia' che punta su un passato fondato […]

'Miss Mamma Gold 2018' viene dalla provincia di Ancona - ecco chi è : Daniela Pierantonelli , 54 anni, operatrice socio sanitaria di Jesi è stata premiata come 'Miss Mamma Italiana Gold ' nel concorso nazionale di bellezza riservato alle mamme. 'Miss Mamma Italiana 2018'...

Football americano - Prima Divisione 2018 : i Seamen Milano si aggiudicano il recupero contro i Dolphins Ancona : Nella seconda bye week della Prima Divisione 2018 è andato in scena un altro recupero di un match rinviato nella settimana d’apertura. I Seamen Milano hanno battuto per 35-0 i Dolphins Ancora a domicilio. Una vittoria arrivata grazie a una segnatura per tempo, con il solito Luke Zahradka sugli scudi: la differenza, infatti, l’ha fatto il gioco aereo milanese. Il resto, poi, l’ha fatto la linea difensiva dei campioni in carica, ...

Ancona - Furto di Ostie consacrate nella chiesa di San Francesco alle Scale : F urto sacrilego nella chiesa di San Francesco alle Scale di Ancona , dove sono sparite due pissidi contenenti delle Ostie consacrate . Ad accorgersi del tabernacolo profonato è stato il parroco della ...

Ancona - NEONATA MORTA SU RULLO DEI RIFIUTI/ L'autopsia conferma : "Nata viva". Giallo su una busta insanguinata : Ostra, cadavere di un neonato tra i RIFIUTI: orrore in provincia di ANCONA, dove è stato rinvenuto il corpicino senza vita di un pargolo su un nastro trasportatore. Era una bambina(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Arresti all'alba : smantellato giro di droga tra Teramo - Napoli - Ascoli ed Ancona : Dalle cinque di questa mattina, 80 carabinieri del comando provinciale di Teramo, unitamente a quelli di Napoli, Ascoli Piceno ed Ancona, è coadiuvati da unità cinofile, stanno eseguendo undici ...

Maltempo Ancona : i Vigili del Fuoco soccorrono 20 cavalli allo stato brado : I Vigili del Fuoco sono intervenuti a in località Montelago di Sassoferrato (Ancona) per soccorrere circa 20 cavalli allo stato brado. Per raggiungere gli animali, i Vigili del Fuoco hanno dovuto liberare due chilometri di strada da 80 centimetri di neve. Raggiunti i cavalli, il proprietario e’ riuscito a foraggiarli. L'articolo Maltempo Ancona: i Vigili del Fuoco soccorrono 20 cavalli allo stato brado sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Burian - altre 24 ore glaciali sull’Italia : GELO e NEVE da record da Ancona a Napoli - è una giornata storica : 1/15 ...

Maltempo - il Burian si accanisce sulle Marche : tanta neve ad Ancona - Pesaro - Fano - San Benedetto del Tronto e Senigallia [GALLERY] : 1/13 Ancona ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Roma - Pescara - Ancona e in molti altri Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Maltempo Ancona - Prefettura : stop ai veicoli pesanti dalle 22 : In considerazione delle previsioni di nevicate lungo la dorsale adriatica è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 22 di stasera nel territorio della provincia di Ancona: lo ha stabilito il prefetto Antonio d’Acunto. La limitazione della circolazione riguarda i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate sull’autostrada A14, sulle strade statali e provinciali. Al momento sul territorio regionale si ...

Allerta Meteo Marche : scuole chiuse ad Ancona - Fermo e Macerata : In previsioni dell’ondata di maltempo e gelo attesa tra il 25 e il 26 febbraio, è stata prevista la chiusura di scuole in alcuni Comuni delle Marche: ad Ancona è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti, compresi gli asili nido, il 26 e il 27 febbraio. chiuse scuole e nidi il 26 a Fabriano, Fermo e Montegranaro. A Macerata, il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche per scuole pubbliche e private e nidi ...

Ancona : collezioni tricolori e giovani alla ribalta : TV E STREAMING - I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta video streaming su atletica.tv . Differita tv su RaiSport domenica 18 febbraio , ore 15.55-17.45, e ...