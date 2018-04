Anche Emma tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 12 aprile su Canale5

Primo Maggio - a Taranto Anche Emma Marrone - Noemi - Irene Grandi. “Sindacati benvenuti - ma qui non si fanno vedere” : Emma Marrone, Brunori Sas, Levante, Noemi, Irene Grandi, Teresa De Sio, Colapesce, Piotta, Modena City Ramblers, Lacuna Coil, Meganoidi. Sono solo alcuni dei nomi annunciati oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione di #unoMaggioTaranto 2018. Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, insieme al Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, hanno presentato la quinta edizione del concertone di Taranto, di cui Il Fatto Quotidiano è ...

Vaccini : a Roma “stratagemma” no vax - rinviano prenotazioni Anche 3-4 volte : Avere in mano anche la sola prenotazione del vaccino garantisce, almeno fino alla fine dell’anno, la possibilità di mandare a scuola il proprio bambino senza problemi. Questo prevede la nuova legge sull’obbligo vaccinale. Ma alcune famiglie ‘no vax’ potrebbero aver sfruttato a loro favore questa deroga, rinviando di continuo la prestazione vaccinale. Uno ‘stratagemma‘ che “potrebbe essere stato ...

“Lo hai fatto Anche con lei!”. Uomini e Donne - tra Gemma e Giorgio è scontro totale. Si erano promessi di ignorarsi per sempre - ma la Galgani lo ha tirato in ballo su un argomento (molto) ‘particolare’ e Manetti si è imbufalito. Parole di fuoco : Nessuno sa con certezza quando se ne uscirà. La saga di non amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è diventata una barzelletta epocale. Per un po’ i fan ci hanno creduto: si piacevano, ci hanno provato, poi lei si è fatta prendere dalle fregole e ha mandato tutto all’aria. La dama pensava che lui l’avrebbe inseguita, ma il gabbiano giustamente se l’è data a gambe. Non se la sentiva di avere a fianco una donna così umorale. A quel punto ...

Emma - in tour Anche in veste musicista : FIRENZE, 19 MAR - Non solo cantante e ballerina ma pure musicista - "torno a suonare la chitarra" -, per uno spettacolo che sarà "uno show musicale a 360 gradi". Così Emma ha presentato a Firenze il ...

STEFANO DE MARTINO TRA ELODIE ED EMMA/ Dopo Silvia Toffanin Anche Alfonso Signorini lo stuzzica... : STEFANO De MARTINO tra ELODIE ed EMMA: il ballerino posa con la Di Patrizi per un marchio d'abbigliamento e parla della Marrone ai microfoni di Verissimo.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Anche la Bonino molla Renzi Con Prodi al fianco di Gentiloni La vendetta di Emma con Matteo : Emma ha seriamente rischiato di rimanere al palo in questa competizione elettorale. Dapprima il Pd, e cioè Renzi, l’aveva illusa e poi l’aveva lasciata a sé stessa nelle more di una raccolta firme che si prospettava quasi impossibile. Mente la Bonino non si capacitava di tanta cattiveria Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi scaricato Anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Matteo Renzi ed Emma Bonino : derby Anche in Europa : Il Pd e +Europa si sfidano per un seggio all'estero. Nella ripartizione Europa, in ballo ci sono cinque deputati: il Pd ne eleggerà sicuramente uno, ma dovrà vedersela con la lista Bonino per eleggere il secondo. Intervistata sull'HuffPost Live, la Bonino non ha usato parole dolci con Renzi: "Ci conosciamo poco, lui sa come la penso. Non c'è mai stato un rapporto e non si è creato in queste elezioni." Eppure nel ...

GEMMA GALGANI/ "Amo ancora Giorgio Manetti - sento che Anche lui prova qualcosa per me" (Verissimo) : GEMMA GALGANI da Uomini e Donne a Verissimo. Questo pomeriggio ospite di Silvia Toffanin torna la dama più discussa, amata e odiata del Trono Over. Ci saranno rivelazioni su Giorgio Manetti?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:30:00 GMT)

Emma Bonino possibile premier di mediazione. Ma c'è Anche il fantasma di Giuliano Amato : Due settimane e spicci alle elezioni. Quale governo sarà resta un rebus, ad oggi davvero difficile da risolvere: i sondaggi non danno alcuna maggioranza, se non qualche speranza per il centrodestra. E ...

“Devo dirlo”. Tina Cipollari lo annuncia in studio : Maria De Filippi incredula. Uomini e Donne - la vamp ha aspettato l’arrivo di Gemma per vuotare il sacco e - Anche se con la sua solita ironia - è riuscita a spiazzare tutti : Uomini e Donne. Ma non Gemma Galgani, né Giorgio Manetti. E nemmeno Mariano Catanzaro o gli altri tronisti: la protagonista, stavolta, è Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show di Maria De Filippi l’ha detto a chiare lettere nella puntata del programma andata in onda lo scorso 14 febbraio 2018. Con ironia, come al suo solito, ma l’ha detto, davanti a tutti. Ha ufficializzato anche in televisione le rottura con ...

#tiromancino : salviamoci la pelle! Perché i veri posti di lavoro arrivano dall'industria - Anche in Maremma : Qui trovate tutte le puntate di #tiromancino: www.ilgiunco.net/tag/tiromancino/ Ricominciare dal manifatturiero. Sarebbe bello. Perché sperare di rianimare l'agonizzante economia grossetana a forza di aperture di fast food in franchising sembra pretenzioso. E forse tornare ai fondamentali, alle cose "fatte con le mani", per quanto qui in Maremma la cultura industriale ...

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Parole forti e critiche Anche da Paola Turci : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio Anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...