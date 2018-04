Ambiente | le acque marine lucane sono ‘di ottima qualità’ 

Giornata Mondiale dell'Acqua Leg Ambiente e Altreconomia presentano il dossier : "Acque in bottiglia. Un'anomalia tutta italiana" : ... 206 litri annui, , che fanno dell'Italia il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo , dietro solo al Messico, per consumo di acqua imbottigliata, stando a i dati forniti da Censis. A riportare ...

Ambiente - riutilizzo acque reflue : in Sicilia studiosi a confronto : Docenti universitari, esperti del settore idrico e dirigenti regionali si confronteranno, domani, a Marsala, nel corso di un convegno organizzato dal Comune sul tema “Recupero e riutilizzo delle acque reflue depurate”. Un progetto, viene spiegato in una nota dell’ufficio stampa del Comune di Marsala, “a beneficio di un sistema di ‘economia circolare’ che punta ad una gestione davvero sostenibile delle risorsa ...

Ambiente : i risultati della misurazione del gas radon nelle acque calabresi : Sono 420 i punti, georeferenziati e distribuiti su tutto il territorio della Calabria, nei quali sono stati eseguiti dei prelievi di campioni di acqua per uso domestico, dalle fonti o dalle condutture, per stimare la presenza in essi di gas radon disciolto; il tutto per conoscere, sul territorio regionale, la situazione della presenza di questo importante e nocivo gas radioattivo naturale nell’acqua, così come già si misura nei luoghi di vita e ...