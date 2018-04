Amazon com Truffe in crescita nel 2018 | Donald Trump contro Jeff Bezos

Amazon "compra" Il Signore degli Anelli/ Serie tv kolossal da 250 milioni di dollari : i dettagli dell'accordo : Amazon compra Il Signore degli Anelli: Jeff Bezos si è aggiudicato per circa 250 milioni di euro i diritti per produrre la Serie tv fantasy. Ecco la probabile ambientazione, cast e data(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 20:44:00 GMT)

Everything Sucks! e Mozart in the Jungle cancellate - Netflix e Amazon dicono addio alle due comedy : Netflix e Amazon hanno deciso di dire addio a due delle loro serie comedy: si tratta di Everything Sucks! e Mozart in the Jungle, cancellate rispettivamente dopo una e quattro stagioni. Gli annunci della fine delle due serie sono arrivati praticamente in simultanea nella giornata di venerdì 6 aprile, entrambi riportati in esclusiva dal magazine statunitense The Hollywood Reporter. Creata da Ben York Jones e Michael Mohan, Everything Sucks! è ...

Il cacciatore - Amazon compra i diritti : ROMA, 4 APR - Amazon Prime Video ha acquisito Il cacciatore , The Hunter, per il suo catalogo. Il crime drama in 12 episodi di Rai2 , già selezionato in concorso come una delle migliori 10 serie al ...

Cosa comprerebbero i cantanti più amati dai giovani con il bonus cultura? Le proposte su Amazon : Cosa consiglia di leggere ai 18enni Emis Killa? Il libro di Roberto Saviano,La paranza dei bambini. Gli Stato Sociale invece Carver o Nick Hornby. L'eccentrico rapper Sfera Ebbasta promuove un libro a lui molto caro, Hip hop raised me, la storia del rap raccontata da DJ Semtex. Sia Killa che Sfera Ebbasta poi regalerebbero ai 18enni anche L'arte della Guerra. Le lezioni che ho imparato di Mike Tyson. Non solo libri, ma anche musica. Francesco ...

Vente - Privee lancia la sfida ad Amazon sull'e-commerce : Amazon è diventato, forse, il più grande negozio digitale del mondo in grado di offrire a prezzi concorrenziali merce di ogni tipo. Ma, ovviamente, il mercato, sopratutto se e- commerce, non si ferma. Ed è possibile trovare delle alternative anche vantaggiose allo strapotere della creatura di Jeff Bezos. E' quanto sta cercando di fare la società francese di e- commerce Vente - Privee. Vediamo cosa la differenzia dalla più famosa Amazon e quali ...

Ecommerce - la francese Vente-Privee lancia la sfida ad Amazon : Un’immagine interna del quartier generale di Vente-Privee a La Plaine-Saint Denis Lo shopping online non finisce con Amazon. La vastità del catalogo, i prezzi concorrenziali e la velocità nelle consegne hanno trasformato la creatura di Jeff Bezos nel più grande negozio digitale ma la rete offre alternative, e non di nicchia. Un esempio arriva da Vente-Privee è un portale di Ecommerce pioniere delle vendite-evento, con prodotti che spaziano ...

Amazon nel mirino di Trump : "Paga poche tasse e rovina il commercio" : Accuse pesanti del presidente Donald Trump al colosso dell'e-commerce Amazon . "Ho dichiarato le mie preoccupazioni su Amazon molto prima delle elezioni. A differenza di altri, pagano poche o nessuna ...

Come Amazon anche Walmart punta sul drone : 23/03/2018 19:07 Dopo Amazon che ha lanciato l'idea della consegna dei pacchi con i droni adesso è la volta di Walmart. Le idee di Walmart Il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, infatti sembra intenzionato non solo ad imitare l'altro gigante dell'ecommerce ma addirittura a depositare un brevetto per i propri droni. La differenza con la creatura di Jeff Bezos? Quelli di ...