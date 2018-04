Alzheimer | neutralizzato il gene più importante responsabile della malattia

meteoweb.eu

: Neutralizzato il #gene 'chiave' dell'#Alzheimer - Adnkronos : Neutralizzato il #gene 'chiave' dell'#Alzheimer - Mayflower014 : RT @Adnkronos: Neutralizzato il #gene 'chiave' dell'#Alzheimer - trescazza : RT @Adnkronos: Neutralizzato il #gene 'chiave' dell'#Alzheimer -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Nuovo studio dà delle speranze positive per la cura del morbo di. E’ stato infattiper la prima volta ilpiù. Un team di ricercatori californiani ha identificato la proteina dannosa associata alEpoE4 e l’ha modificata per prevenire il danno ai neuroni. Lo studio, pubblicato su ‘Nature Medicine’ dall’equipe di Yadong Huang, potrebbe aprire la strada alla messa a punto di un nuovo farmaco in grado di bloccare la. Ma gli stessi ricercatori invitano alla cautela, dal momento che il loro composto è stato testato solo su un campione di cellule in laboratorio. Avere una copia delapoE4 si traduce in un rischio più che doppio di sviluppare ladi, mentre averne due copie aumenta il pericolo di 12 volte. Precedenti studi hanno indicato che circa una persone su 4 ...