Allarme dell' Associazione Robin Hood | Multe da pagare con sconto | ma è una Truffa!

L'Allarme dell'Oms sulle armi chimiche in Siria : "500 persone intossicate da gas a Duma" : L'Organizzazione mondiale della sanità si dice "profondamente allarmata dalle notizie sul sospetto uso di armi chimiche nella città di Duma", in Siria, e "chiede l'accesso immediato e senza ostacoli all'area, per fornire assistenza alle persone colpite, valutare gli impatti e dare una risposta globale di salute pubblica".A renderlo noto è Peter Salama, direttore generale dell'Oms per la risposta alle emergenze che, in una ...

SALUTE - Allarme POLIOMIELITE / ECDC : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

Esuberi nelle aziende liguri della famiglia Malacalza : sindacato in Allarme : Genova - Anche l'impero industriale della famiglia Malacalza deve affrontare la crisi. Dopo la messa in liquidazione dell'azienda di carpenteria Omba di Vicenza con relativa procedura di licenziamento ...

Salame di cioccolato con piccoli pezzi di gomma - Ministero della Salute lancia l’Allarme : Il provvedimento pubblicato sul sito del Ministero della Salute: è possibile la presenza di piccoli frammenti di gomma in un lotto di Salame di cioccolato a marchio Bocon.Continua a leggere

Allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Il grido d'Allarme dei sindaci della valle Strona : "Anche la nostra strada ha bisogno lavori urgenti" : Due milioni di euro. E' la somma occorrente per un primo, indispensabile, intervento per mettere in sicurezza alcuni tratti di strada e di versante della montagna a rischio frane in valle Strona. ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

Furti in negozi a Comiso - Allarme dell'Ascom : L'Ascom di Comiso interviene dopo due nuovi Furti registrati ai danni di due esercizi commerciali del centro, chiesti maggiori controlli

Allarme bomba in piazza Bovio : la polizia in cerca dell'ordigno : Nuovo Allarme bomba in piazza Bovio. Un pacco sospetto è stato ritrovato in prossimità della fermata della metropolitana Università. Nelle immagini, i controlli della polizia, che ha chiuso la ...

“Gli airbag sono pericolosi”. L’Allarme della casa automobilistica che ha disposto il ritiro delle sue quattro ruote. La lista dei modelli interessati dal richiamo : Milioni di modelli richiamati di colpo, per un allarme che ha spaventato gli automobilisti di tutto il mondo. Una notizia che sta rimbalzando sui siti in queste ore quella che riguarda la Toyota, che a causa di un difetto all’airbag si è trovata costretta a chiedere la restituzione di molti modelli acquistati recentemente, tutti prodotti dal fornitore giapponese Takata. A spiegare il motivo di questa emergenza è la testata Il ...

Fabrizio Frizzi - emorragia cerebrale causa della morte/ Ischemia un Allarme : le voci sul tumore inoperabile : Fabrizio Frizzi, l'emorragia cerebrale causa della morte è un tumore non operabile? Parte il dibattito dopo un articolo di Melania Rizzoli su Libero che approfondisce la natura del trauma(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:12:00 GMT)

Vongole veraci contaminate con un batterio pericoloso - Ministero della Salute lancia l’Allarme : Richiamo volontario e precauzionale per rischio microbiologico. Potrebbero contenere il pericoloso batterio Escherichia Coli "oltre i limiti di legge".Continua a leggere

Verona : Allarme bomba in Piazza Bra - sindaco ‘grazie alle forze dell’ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) – Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno alle 11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata su Piazza Cttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per ...