Alla Basilica di San Marco soltanto con il ticket

Maltempo Basilicata : dAlla Regione i fondi per gli interventi a Maratea : La Regione Basilicata inserira’ “nel proprio bilancio, in corso di approvazione entro questo mese, le somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza” di uno dei muri di sostegno della sede dell’Ufficio circondariale marittimo a Maratea (Potenza) dopo i danni causati dalla mareggiata del mese scorso: e’ uno dei punti emersi nel corso di una riunione che si e’ svolta in ...

Palermo - recuperato un dipinto rubato dAlla Basilica della SS Trinità nel 1989 : I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato un prezioso dipinto, rubato nel 1989 dalla Basilica 'SS. Trinità - La Magione'. Il quadro è statap restituito alla presenza di ...

RaiUno - Bevilacqua e il cardinal Comastri Alla scoperta della Basilica di San Pietro : Un viaggio emozionante ed esclusivo attraverso i tesori creati in cinque secoli di storia, fede e arte. È questo lo spettacolo straordinario che Osvaldo Bevilacqua, guidato dal cardinal Angelo ...

San Pietro - cadono calcinacci dAlla navata della Basilica : panico tra i turisti : Alcuni calcinacci, presumibilmente pezzetti di stucco, sono caduti oggi pomeriggio all'inizio della navata laterale della Basilica di San Pietro, poco più avanti della cappella che ospita la Pietà di ...

Algerino contromano a Pompei/ Auto rubata contro la Basilica del Santuario : “Volevo stare più vicino ad Allah” : Algerino contromano a Pompei, Auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:19:00 GMT)

Basilicata - vicepresidente del consiglio regionale arrestato per stalking : “Minacce Alla ex” : Il 59enne non si sarebbe rassegnato alla fine di una relazione che aveva avviato da alcuni anni dopo il fallito matrimonio ed è stato denunciato dalla donna.Continua a leggere

Basilicata - vice presidente arrestato per minacce Alla ex : Non casi collegati alla politica ma una vera azione vessatoria: atti persecutori, violenza privata e minacce nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione sentimentale più volte interrotta ...

Maltempo - Basilicata coperta dAlla neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

A Firenze - per la prima volta riuniti gli artisti del gruppo OpenArtCode in una suggestiva mostra Alla Basilica di San Lorenzo : Il Complesso Mediceo Laurenziano, visitato da migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, ospita gli artisti internazionali del gruppo OpenArtCode. Dal 19 aprile all'8 maggio 2018 presso il Salone di Donatello della Basilica di San Lorenzo a Firenze, la contemporaneità entra negli ...

Funerali Davide Astori - l’uscita del feretro dAlla Basilica Santa Croce : applausi e cori dalla folla di tifosi : Un lungo applauso, lacrime e cori. Così migliaia di persone e tifosi hanno salutato Davide Astori, il difensore e capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo. Nella basilica di Santa Croce, dove si svolti i Funerali, presenti rappresentanze dei calciatori di tutte le squadre. “In Davide abbiamo trovato le virtù più alte del nostro popolo” ha detto il cardinale Betori. Il carro funebre è passato anche davanti allo ...